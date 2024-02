Amici 23: chi va al Serale? Le maglie assegnate finora

Ci stiamo avvicinando al momento più caldo del talent: la scelta degli alunni meritevoli della prima serata Redazione Sorrisi







Mancano poche settimane al momento più atteso del talent show di Canale 5 "Amici": il Serale! Per questo vi daremo un costante aggiornamento sui nomi che vedremo in prima serata, quindi gli alunni che hanno ottenuto la maglia dorata, importantissima perché esonera da possibili sfide o verifiche (salvo imprevisti). Partiamo innanzitutto dal meccanismo che porta gli alunni al Serale: ogni settimana una giuria esterna vede esibirsi i ragazzi e stila una classifica attraverso dei voti. Per la categoria ballo e canto, i concorrenti ultimi in queste classifiche possono essere salvati dai professori o eliminati.

I primi in classifica o chi viene scelto dai professori, potrà poi esibirsi nuovamente per capire se ha le carte in regola per il Serale o rimanere in corsa per il Serale aspettando un momento migliore. Questo meccanismo a imbuto è molto delicato e in queste settimane qualche concorrente è stato eliminato (come Simone) o si è ritirato (come Ayle). Andiamo a vedere chi è stato scelto per il Serale.

Amici 23: gli alunni al Serale

Dustin - Nella puntata del 4 febbraio durante la gara di ballo, Dustin, alunno di Alessandra Celentano, è primo. Alessandra Celentano, senza approfondire inizialmente troppo i motivi, chiede all'alunno di esibirsi su due coreografie, "Sexyback" di Justin Timberlake e in un passo a due sulle note di "Ain't no sunshine" con Giulia Pauselli. Alessandra Celentano ha poi detto: «Credo che sia giusto assegnare a Dustin la maglia del Serale». Dustin, molto emozionato, indossa la maglia con enorme gioia. Dustin Taylor, 21enne australiano di enorme talento, è il primo alunno a entrare al Serale.

Gaia - Nella puntata dell'11 febbraio, la ballerina non è in puntata per un piccolo infortunio al ginocchio per il quale si sta attualmente riprendendo. Convocata in studio da Raimondo Todaro, le viene detto dal suo insegnante: «Vorrei tirare le somme del tuo percorso da settembre fino a oggi. Sai quanto ho voluto prenderti perché ho sempre creduto nel tuo potenziale, nonostante a settembre non fossi prontissima perché c'erano tante tue lacune. (...) Sei cresciuta, hai affrontato le tue paure. Oggi vedo una Gaia diversa, più pronta, più matura, più consapevole. Io non ho bisogno di vederti ballare perché credo fermamente nel tuo potenziale. Penso che splenderai su quel palco, al Serale». Gaia, sorpresa, riceve la maglia e ringrazia Raimondo dicendo a Raimondo: «Mi hai cambiato completamente la vita».