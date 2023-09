“Amici 23”: gli allievi della nuova classe

È ufficialmente ripartito il talent più longevo della tv italiana: l’edizione numero 23 di “Amici” si è aperta, nella puntata di domenica 24 settembre, come sempre con le prime selezioni. Nelle audizioni i professori di questa edizione - i riconfermati Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emmanuel Lo per il ballo, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che ritorna ad “Amici” sostituendo Arisa, per il canto - hanno assegnato i primi 19 banchi.

In una puntata ricca di ospiti - Cristiano Malgioglio, J-Ax, Angelina Mango, Ciro Immobile, Stash, Francesco Arca, Annalisa, Alessandro Fella e Rosa Diletta Rossi - che si sono prestati a portare solo simbolicamente le felpe che testimoniano l’appartenenza alla scuola, entrano quindi ad “Amici 23”: Matthew, Mida, Mew, Stella, Holy Francisco (già visto a X Factor), Petit, Spacehippiez, Holden, Lil Jolie e Sarah per il canto; Dustin, Marisol, Nicholas, Elia, Simone, Chiara, Sofia, Gaia e Kumo per la danza. La classe sarà completata nell’appuntamento pomeridiano di lunedì 25 settembre.