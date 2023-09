“Amici 23”: tutti i concorrenti ammessi nella classe

La classe è finalmente formata. Ecco aggiornata anche la suddivisione voluta da alunni e professori Alessandro Alicandri







“Amici 23” presenta i suoi nuovi alunni. Ecco le schede complete dei ragazzi, l'età, la città di provenienza, quale professore li ha scelti (o che loro hanno scelto) e un commento con un primo sguardo al loro originale talento. L'appuntamento per gli aggiornamenti con il talent show è ogni giorno su Canale 5 alle 16.10 e ogni domenica alle 14.

Matthew (Matteo Rota) - Cantautore

Ha 22 anni, vive a Monza con i genitori. Ha capito che voleva fare musica guardando un chitarrista durante un concerto. Non riesce a separarsi dalla sua chitarra elettrica. Dice di sé: “dico sempre la verità anche a costo di risultare scomodo”. Voce profonda, atteggiamento rock, abituato a cantare in lingua inglese. Molto interessante.

Mida (Christian Mida) - Cantante - Allievo di Lorella Cuccarini

Ha 23 anni, è nato a Caracas e vive nella provincia di Milano con la mamma. Si definisce estroverso e permaloso: “ho difficoltà a digerire le critiche”. In futuro vorrebbe cantare in spagnolo e costruire una carriera anche all’estero. Ha la classica allure del trapper. Carattere fortissimo e capacità già buona di tenere il palco.

Mew (Valentina Turchetto) - Cantante - Allieva di Lorella Cuccarini

Ha 23 e vive e lavora a Jesolo in un negozio di collezionismo. Prima vendeva gelati in spiaggia. Ha iniziato a cantare all’età di 12 anni. Piange spesso, per tante cose, quando è felice e quanto è triste. “quando sono triste di solito scrivo una canzone”. Ha uno strano stile "dark" che si fa ascoltare volentieri con la sua inedita chiave pop.

Stella Cardone - Cantante

Ha 17 anni e vive a Roma con i genitori, due fratelli e un cane. Socievole estroversa bravissima a scuola ha la media del 9. Ha scoperto la passione per la musica quando aveva 10 anni, alle scuole medie ha suonato percussioni in un’orchestra, esperienza che l’ha formata molto. Ha una voce dolcissima e una personalità che incuriosisce.

Holy Francisco (Francesco Maria Guarnera) - Cantante

Ha 18 anni, vive a Gela con la famiglia e il cane. Ha scritto la sua prima canzone a 14 anni. Dice di sé: “Molti si costruiscono un personaggio, io non ne sento il bisogno”. Con il suo fare pop punk e testi provocatori, è piuttosto divertente.

Petit (Salvatore Moccia) - Cantante

Ha 18 anni, vive a Roma con la mamma. Ha lasciato una possibile carriera calcistica per dedicarsi completamente alla musica. Produce i suoi brani nella sua cameretta a tutte le ore del giorno e della notte. Ha una bella voce che usa in stile pop-trap, anche se molto cantato. È molto energico e “caldo”.

Spacehippiez (Leonardo Rosso) - Cantante

Ha 22 anni, è alto 1,93, nato a Schio (vi) ma vive a Milano da tre anni. Lavora come cameriere part-time e il resto della giornata la dedica alla musica. È sensibile, riflessivo, ma anche allegro e leggero. “Ho tanti difetti, sono un po’ troppo perfezionista”. È un po' pazzerello, spinge tanto sull'originalità e sulla leggerezza.

Holden (Joseph Carta) - Cantante - Allievo di Rudy Zerbi

Ha 23 anni e vive a Roma da solo con 2 gatti. Determinato, notturno e un po’ introverso. Ha scritto cosi tante canzoni da non riuscire a quantificarle. “faccio tutto da solo, musica, testi e produzione”. Voce calda, molto interessante il suo stile di scrittura, ha buoni margini di crescita.

Lil Jolie (Angela Ciancio) - Cantante - Allieva di Rudy Zerbi

Angela ha 23 anni ed è di Caserta. È figlia unica, vive a Milano dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica. È competitiva, soprattutto con sé stessa. Per lei cantare è un atto liberatorio, “è la cosa che mi mette in contatto con me stessa”. Una voce elegantissima e uno sguardo algido e misterioso. Cosa nasconderà?

Sarah Toscano - Cantante

Ha 17 anni e vive a Vigevano con la famiglia. Si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva. “Per me cantare è una liberazione, canto tutto quello che mi passa per la testa”. Ha una voce fresca ma anche classica, certamente è ancora molto immatura artisticamente, ma il fatto che sappia suonare è un plus non indifferente.

Ezio Liberatore - Cantante - Allievo di Anna Pettinelli

Ha 20 anni e vive a Pescara con mamma Pina. Studente in Ingegneria biomedica, ha cominciato a cantare fin da bambino, al karaoke: “Per me, fare musica è un’esigenza”. Dovrebbe lavorare molto sulla sue capacità interpretative, perché ha buona basi di talento tutte da sviluppare.

Sofia Cagnetti - Ballerina

Ha 17 anni vive ad Ancona con i genitori. Ha iniziato a camminare e ballare contemporaneamente fino a studiarla seriamente dal primo anno del liceo. Dice di sé: “Non mi accontento mai, voglio sempre superare i miei limiti”. Personalità spiccata, stile molto particolare di ballo, certamente è molto originale.

Dustin Taylor - Ballerino - Allievo di Alessandra Celentano

Ha 21 anni e vive in Australia con i genitori, due fratelli maggiori e la sorella gemella Page. Studente in Economia, si descrive ambizioso e vivace ma anche goffo e ingenuo. Dice: “Danzare per me significa respirare”. Fisico imponente, volto angelico, preparazione altamente competitiva. Piace molto a Alessandra Celentano.

Marisol Castellanos - Ballerina - Allieva di Alessandra Celentano

Ha 17 anni e vive con la mamma e il papà, originario di Cuba. È stata la sorella a portarla per la prima volta a una lezione di danza quando aveva 8 anni: “Per me ballare è una valvola di sfogo, mi emoziono ogni volta”. Danzando, ha visibili punti di forza e molte insicurezze sulle quale dovrà lavorare. È molto giovane.

Nicholas - Ballerino - Allievo di Raimondo Todaro

22 anni. Vive a Genova con i genitori, la sorella gemella, un fratello e 6 gatti. Ha cominciato a ballare seriamente meno di 3 anni fa, insieme a suo fratello durante il lockdown. “Per me ballare è un modo per tirare fuori quello che ho dentro”. È immaturo, come lui stesso non nasconde, ma anche parecchio determinato.

Elia Fiore - Ballerino - Allievo di Emanuel Lo

Ha 25 anni e vive con mamma e papà nella provincia di Vicenza. Laureato in Biotecnologie farmaceutiche, ha cominciato a studiare danza a 11 anni. Si definisce riservato ma non introverso, puntiglioso e rompiscatole. Ha uno stile di danza molto recitato, con una grande componente espressiva.

Simone Galluzzo - Ballerino - Allievo di Emanuel Lo

Ha 18 anni e vive a Roma con i genitori. Si definisce molto buono, solare, estroverso, impulsivo e permaloso. Ballare per lui significa dare un senso alle emozioni che non sa descrivere da solo: “Quando ballo mi sento a casa”. Molto espressivo, emotivo, ha tutte le basi per crescere e diventare ancora più bravo e interessante.

Chiara Porchianello - Ballerina - Allieva di Emanuel Lo

Ha 18 anni, vive a Roma con la mamma. Ha iniziato a ballare a due anni, ispirata dalla sorella maggiore che faceva pattinaggio artistico. Dice di sé “Quando ballo è l’unico momento in cui non penso a niente”. Timida, molto chiusa in se stessa, ha ancora molto che deve costruire e c'è tanto su cui lavorare.



Gaia De Martino - Ballerina - Allieva di Raimondo Todaro

Ha 22 anni, è di Castellammare di Stabia ma vive a Roma con le sue coinquiline. Dopo alcuni anni di pattinaggio artistico ha deciso di dedicarsi alla danza. Dice di sé “Credo nell’amore anche se non l’ho mai provato”.

Kumo (Tiziano Coiro) - Ballerino

Ha 22 anni è di Gaeta ma vive a Milano con due coinquilini. Ha iniziato a ballare hip-hop a 13 anni e nel frattempo studiava pianoforte al conservatorio. Dice di sé: “Sono competitivo con me stesso, la danza mi ha salvato la vita”. Ha uno stile di danza molto “musicale” e un'espressività davvero spiccata. Ci sorprenderà.