Amici Celebrities: cosa è successo nella quarta puntata

10 Ottobre 2019 | 01:24 di Lorenzo Di Palma

È Francesca Manzini, speaker radiofonica, imitatrice e attrice, la concorrente eliminata nella quarta puntata di Amici Celebrities, il 9 ottobre in prima serata su Canale 5, la prima in onda di mercoledì e non di sabato e la prima condotta Michelle Hunziker che, terminato l’impegno della conduzione del tg satirico Striscia la Notizia, ha dato il cambio a Maria De Filippi che sarà impegnata con Tu si Que Vales da sabato 19 ottobre.

Francesca Manzini non era certo la peggiore dei concorrenti in gara, ma paga gli esiti imprevedibili del nuovo regolamento, che proprio come nella trasmissione “madre” Amici, continua a cambiare ed essere adattato di volta in volta. Infatti da questa puntata viene eliminato un solo concorrente, dopo una sfida tra gli ultimi due classificati al termine delle due manche. Che anche stasera sono state vinte una dalla squadra Bianca e l’altra dalla squadra Blu.

Il suo avversario nelle sfida finale è stato così l’attore Massimiliano Varrese, che ha rivelato doti di performer da musical, come gli hanno detto più volte i componenti della giuria, Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette, che in questa puntata sono stati affiancati dall’attore Giulio Scarpati, quarto giudice per la “prova speciale”.

Il numero dei concorrenti in gara però non è cambiato, perché ad inizio puntata è stato “ripescato” tra i concorrenti già eliminati Ciro Ferrara, vincitore della sfida con Joe Bastianich, al quale la giuria pure aveva concesso la possibilità di ritornare in gara.

Così alla fine della puntata la squadra bianca si ritrova con quattro concorrenti: oltre a Ciro Ferrara sono infatti ancora in gara Filippo Bisciglia (conduttore televisivo, emozionatissimo nel cantare una canzone che parlava delle mamme), Massimiliano Varrese (attore) e Pamela Camassa sempre più a suo agio nel ruolo di cantante e ballerina.

Dopo l’eliminazione di Francesca Manzini, sono invece solo due i concorrenti della squadra blu ancora in gara, ovvero Emanuele Filiberto di Savoia e l’attrice Laura Torrisi.

Ospiti della puntata sono stati Fred De Palma che ha fatto ballare tutto lo studio sulle note di Una volta ancora e un altro prodotto del vivaio di Amici come Riki che ha cantato il nuovo singolo Gossip. Accolto dalle consuete (per lui) grida ed ovazione delle ragazzine del pubblico in studio del talent.