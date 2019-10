Amici Celebrities: cosa è successo nella semifinale

Eliminati Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto Di Savoia. Maria De Filippi quarto giudice. Ospiti The Kolors, Diana Del Bufalo e Irama

17 Ottobre 2019 | 01:37 di Lorenzo Di Palma

Sono due i concorrenti che lasciano il talent nella quinta e penultima puntata di Amici Celebrities, mercoledì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5. Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto Di Savoia sono stati infatti eliminati nel corso di una semifinale divisa per l'occasione in cinque “gironi”.

Una puntata aperta dai duetti con ospiti e “tutor”, tutti ex concorrenti di Amici - Irama, Stash and The Kolors, Giordana Angi, Alberto Urso, Andreas Muller, Sebastian Melo Taveira e Diana Del Bufalo - esibiti con orgoglio da Maria De Filippi, nel ruolo per lei inedito di quarto componente della giuria.

Laura Torrisi è stata la prima eliminata nonostante le prestazioni in crescendo e un maggior controllo dell’emotività. Emanuele Filiberto Di Savoia ha invece resistito fino all’ultimo spareggio, grazie a un repertorio di superclassici ed esecuzioni accattivanti.

In finale, mercoledì 23 ottobre, vedremo quindi tutti ex componenti della Squadra Bianca, a partire da Filippo Bisciglia, il primo a conquistare la maglia d’oro della finale e serio pretendente alla vittoria finale, così come la sua compagna Pamela Camassa, lanciatissima nel ballo e nel canto.

A contendere la vittoria alla coppia però resta Massimiliano Varrese, qualificatosi con più fatica del previsto all’ultima manche nonostante i "quadri" sempre più hollywoodiani di Giuliano Peparini, che ad Amici ha ritrovato la gioia del suo lavoro. E Ciro Ferrara, vero outsider, l’unico a non venire dal mondo dello spettacolo, già eliminato e ripescato, che ha giocato però bene le sue carte e una versione personale (in altri tempi De Gregori lo avrebbe citato) della Leva calcistica del 68.