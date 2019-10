Amici Celebrities: la vincitrice è Pamela Camassa

24 Ottobre 2019 | 01:51 di Lorenzo Di Palma

È Pamela Camassa - prima miss e poi conduttrice e concorrente di svariati talent, da Ballando a Tale e Quale - la vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities. Lo ha decretato il televoto senza storia (è stato aperto alle 00.33 e alle 00.34 lei era già in testa, 61% contro 39% il risultato finale), che l’ha vista contrapposta all’attore Massimiliano Varrese, secondo classificato, nell’ultima puntata della versione “vip” del talent show ideato da Maria De Filippi, condotto in diretta da una febbricitante Michelle Hunziker, mercoledì 23 ottobre in prima serata su Canale 5.

I primi due classificati erano tra i pochi concorrenti che si cimentavano sia nel ballo che nel canto, anche se per la Finale, mentre Pamela Camassa duettava con la Bertè e rispolverava L’America di Gianna Nannini, Massimiliano Varrese ha per lo più solo ballato (anche un tango con Natalia Titova, di nuovo sul palco dopo anni).

Con ragione sembra, visto che l’unica volta che ha osato farlo con Kiss, per di più con il falsetto impossibile di Prince, ha scatenato l’ilarità irrefrenabile del quinto giudice, ovvero Loredana Bertè che in grande forma è tornata alla sua poltrona ad Amici aprendo la puntata con un ricordo di Mia Martini eseguito con i due “tutor” Alberto Durso e Giordana Angi.

Terzo si è piazzato Filippo Bisciglia, che pure ha duettato con Ron e ha cantato bene grandi classici, ma poi si è fatto un po’ prendere dalla foga nella sfida con la sua compagna Pamela Camassa e alla fine ha stonato.

Quarto, invece, l’ultimo finalista di questa edizione, eliminato nella manche ma tra gli applausi, Ciro Ferrara, che ha “sportivamente” cantato persino O mia bela Madunina di Giovanni D'Anzi e Battisti, in duetto, a sorpresa, con il giornalista sportivo Pierluigi Pardo. “Praticamente cantano tutti” ha commentato da par suo Ornella Vanoni, in giuria con Platinette e Giuliano Peparini, e vera protagonista di questa prima edizione di Amici Celebrities.