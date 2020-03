“Amici”: ecco gli album di Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo

In attesa della finale del 4 aprile, sono usciti gli album degli alunni. Chi di loro ha la stoffa per sfondare?

26 Marzo 2020 | 9:00 di Alessandro Alicandri

Ormai da quasi vent’anni “Amici” è il trampolino di lancio ideale per i nuovi protagonisti della musica. Forse non tutti sanno che nelle portaerei in mezzo al mare, il trampolino di lancio è l’unico modo che permette a piccoli aerei veloci di decollare: la pista è corta e il veicolo ha bisogno di arrivare molto in alto per completare le missioni. Ecco: il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 fa proprio questo, permettendo a piccoli, grandi talenti di spiccare il volo.

Alessandra Amoroso, Emma, Marco Carta, Moreno, Irama, The Kolors, Alberto Urso, ma anche artisti che non hanno vinto come Annalisa, Riki, Valerio Scanu, i Dear Jack con Alessio Bernabei, Federica Carta, Briga e Giordana Angi: ciascuno con la sua rotta aerea e in misure diverse, hanno lasciato tutti un segno nel mondo della musica e dello spettacolo partendo proprio da questo programma.

Sono passati quasi due decenni, dicevamo, ma gli artisti che arrivano da “Amici” hanno sempre un grande riscontro: un esempio recente è quello di Elodie che con la sua “Andromeda”, dopo Sanremo, è da settimane ai primi posti nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio.

In attesa della finale del torneo, in onda su Canale 5 venerdì 3 aprile, è tempo di conoscere quattro nuovi potenziali popstar. Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo hanno pubblicato i loro rispettivi album il 20 marzo in versione digitale (anche sulle piattaforme in streaming come Spotify). Ognuno di loro ha le sue peculiarità, qualche difetto e tanti pregi. In queste pagine ve li raccontiamo. Siete pronti a decollare?