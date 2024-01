“Amici”, Emanuel Lo e Raimondo Todaro: «Discutiamo spesso, ma ci vogliamo bene»

I coach di danza spiegano i loro confronti in tv e raccontano la vita in famiglia Solange Savagnone







Ballerini, maestri di “Amici”, padri e uomini innamorati. Mettiamo a confronto Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Facciamo il punto su questa edizione di “Amici”. Come sta andando?

Emanuel: «Sono partito carico, anche se un po’ nostalgico per i vecchi allievi, ma ora sono super conquistato dai nuovi: è una classe potente che ti mette alla prova».

Raimondo: «Sono felicissimo, ci sono ragazzi che mi danno soddisfazione. All’inizio erano punti interrogativi, ho rischiato, ma stanno facendo tutti meglio di quanto mi aspettassi».

Quali responsabilità comporta essere un maestro di danza?

Emanuel: «La responsabilità principale è capire il più possibile l’allievo che hai davanti e rispettarlo. Devi scoprire chi è, dargli gli strumenti perché lavori al meglio e stia bene».

Raimondo: «Ne abbiamo tante. Entri in un momento della vita dei ragazzi in cui sei fondamentale e puoi fare la differenza».

C’è una regola che vale per tutti i vostri allievi?

Emanuel: «Cercare di essere unici in quello che si fa».

Raimondo: «Ogni allievo è diverso. La regola è quella che non devono prendere provvedimenti disciplinari».

Come deve essere un bravo insegnante?

Emanuel: «In grado di capire la persona. L’insegnante non bravo è quello egoriferito che tratta tutti allo stesso modo».

Raimondo: «Deve imporsi, ma saper ascoltare. Cerco sempre di instaurare con i ragazzi un legame profondo che va al di là della danza in sé. Ci credo fermamente».

Per diventare dei bravi ballerini invece che cosa ci vuole?

Emanuel: «Il carattere è fondamentale. Il talento è al primo posto, però se a livello caratteriale crei problemi, alla lunga è faticoso».

Raimondo: «La danza deve essere la tua ragione di vita, devi vivere per lei. La testa è la prima cosa, il talento la seconda».

Entrambi avete mischiato lavoro e vita privata: è una scelta vincente?

Emanuel: «Con Giorgia ci siamo conosciuti quando ballavo e coreografavo per lei. Poi ci siamo innamorati. Il bello è che ancora oggi riusciamo a tenere separati amore e impegni professionali: quando lavoriamo insieme ci trattiamo da colleghi, ci viene spontaneo».

Raimondo: «A posteriori ti dico di sì. Da ragazzi anche Francesca e io non volevamo mescolare le cose. Per i primi tre anni siamo stati solo partner nella danza. Ma è stato inevitabile innamorarsi. La fregatura, quando unisci le due cose, è che se si rompe una cosa si rompe anche l’altra. Se però riesci a lavorare con l’amore della tua vita, è la cosa migliore in assoluto».

I vostri figli hanno ereditato l’amore per la danza?

Emanuel: «Samuel no. Da piccolo amava la break dance e facevamo le “battle” in casa, tanto che l’ho mandato anche a lezione. Con il Covid si è fermato tutto e finita l’emergenza ha iniziato con il calcio. Ora andiamo sotto la pioggia a guardarlo giocare. Non sono mai stato un fan di questo sport. Per scherzo gli diciamo che se non fosse nato in casa, avremmo pensato a uno scambio in culla!».

Raimondo: «Jasmine si è iscritta a danza, ma noi stiamo 15 passi indietro per non essere troppo ingombranti. L’importante è che sia serena, felice e cresca con un obiettivo. Ha scelto lei di ballare. Noi abbiamo fatto di tutto per impedirglielo».

Voi due siete diventati almeno un po’ amici?

Emanuel: «Raimondo è una brava persona e sta diventando un amico. Nel lavoro abbiamo un po’ di contrasti. Ma al di fuori ci troviamo su altre cose. Ci accomuna la semplicità».

Raimondo: «Non ci conoscevamo prima di “Amici” ed è stato una bella scoperta. Emanuel è una persona alla mano. Al di fuori del programma abbiamo un ottimo rapporto, magari sul lavoro ci scontriamo, ma è perché lo sento vicino: se non tengo a qualcuno evito perfino di discuterci».

Vi vedete mai nel tempo libero?

Emanuel: «Ci promettiamo sempre di fare una spaghettata a base di vongole con le famiglie, ma non siamo mai riusciti! Lorella Cuccarini ci ha invitati a vedere “Rapunzel” e ci siamo andati con i nostri figli, è stata una serata super piacevole».

Raimondo: «Io e mia moglie siamo andati al concerto di Giorgia a Roma. Eravamo vicini a Emanuel ed è stato meraviglioso».

Una passione che nessuno si aspetta da voi?

Emanuel: «Sono un vero pantofolaio! Mi piace tanto stare a casa sul divano, guardare un film e non fare niente. È la mia massima trasgressione, ma non riesco a concedermela spesso».

Raimondo: «Guardo le serie tv, leggo a periodi, sono un tipo sportivo e lo sport mi piace anche seguirlo. Tifo per il Catania, la mia città. Giocavo a calcio da bambino, ma ho fatto solo quello perché ballo da quando ho 5 anni e mezzo».

Lei sì che sarebbe un idolo per il figlio di Lo!

Raimondo: «Ho portato Emanuel a vedere Roma-Cremonese. Ma quello del calcio è proprio un mondo che non gli appartiene!».