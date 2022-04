“Amici”: siamo stati nei camerini dei Prof

«Sicuramente lo specchio è l’oggetto che uso di più in camerino perché ogni volta, quando sono pronta, prima di andare in onda controllo se è tutto a posto: faccio una foto, vedo se va bene e poi scendo in studio». In realtà gli specchi sono due: «Quello dove ho tutti i miei oggetti appoggiati (lo vediamo qui, ndr), poi un secondo a figura intera che si trova appena prima dell’uscita dal camerino. È lì che scatto la foto, che spesso poi pubblico sui miei social».