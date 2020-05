“Amici Speciali”, ecco chi sono i 4 giurati

08 Maggio 2020 | 14:13 di Alessandro Alicandri

All’inizio dovevano essere tre appuntamenti in coda all'ultima edizione di “Amici” con alcuni dei protagonisti storici del talent show. Il coronavirus ha però stravolto tutti i piani. Così dopo qualche settimana di pausa la già annunciata “festa di chiusura” della diciannovesima edizione del Serale, dal 15 maggio sarà un evento televisivo. Anzi, una maratona di solidarietà con "Amici Speciali". Dopo otto anni dal celebre torneo dei “big” provenienti da tutte le edizioni vinto allora da Alessandra Amoroso, qui tornano a raccolta nuovi vincitori, personaggi che hanno fatto la storia del talent show e qualche sorpresa.

• Qui le schede dei concorrenti di “Amici Speciali”

Anche se durante l’ultimo serale i concorrenti si trovavano in competizione “tutti contro tutti”, ora si torna alla classica divisione in due squadre. I dodici talenti per quattro puntate si sfideranno nel ballo e nel canto e come previsto per l'iniziale progetto "All Star", non ci saranno eliminazioni. A giudicare le esibizioni vedremo una nuova giuria formata da Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti. Eccoli la giuria speciale presentata nelle nostre mini schede.

Eleonora Abbagnato - L'étoile della danza classica dallo spirito pop, torna in tv nei panni di giudice. L'avevamo già vista nel 2013 e nel 2017 nel cast del programma e nell'ultima edizione ha fatto capolino per mettere in campo le sue competenze nella diatriba tra Javier e Nicolai (che ha coinvolto anche Alessandra Celentano e il giudice della Var Luciano Cannito).

Giorgio Panariello - È stato ospite del programma già nel 2014 dilettandoci con i suoi monologhi comici. L'attore dal 2018 è giudice di "Tale e Quale Show" al fianco di Carlo Conti e si divide tra spettacoli e televisione. Nel 2019 è stato anche Marcello Corsi su Raiuno nella fiction "Pezzi Unici".

Sabrina Ferilli - L'attrice e giurata popolare di "Tu si que vales" è pronta per tornare in arena. Uno dei nomi più rappresentativi nella storia del Serale (è stata presente dal 2013 al 2016), ci porterà tutta la sua simpatia e la capacità di dialogare con i ragazzi.

Gerry Scotti - Un altro dei “compagni di banco” di “Tu si que vales” sta per arrivare sul palco di “Amici”. Il conduttore Mediaset non è mai stato nel cast fisso ma solo ospite e giurato speciale. È attualmente in onda a “Striscia la notizia” al fianco di Michelle Hunziker.