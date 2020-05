“Amici Speciali”, la prima puntata la vince Alessio Gaudino: ecco tutto quello che è successo

15 Maggio 2020 | 01:28 di Alessandro Alicandri

Il 15 maggio 2020 è finalmente cominciato "Amici Speciali". Maria De Filippi ha presentato in compagnia dei giurati Gerry Scotti, Giorgio Panariello e Sabrina Ferilli il primo appuntamento su Canale 5. Mancava Eleonora Abbagnato per motivi legati all'emergenza sanitaria, ma arriverà nei prossimi appuntamenti. Vi spiegheremo qui cosa è successo durante tutta la diretta inaugurale tra esibizioni, basi dei balletti, titoli delle canzoni cantate, squadre vincitrici e trionfatore di puntata. Insomma, tutto quello che c'è da sapere è qui. Attenzione: da regolamento non è prevista alcuna eliminazione, ma solo l'elezione di un "campione" di squadra per ognuna delle tre manche e poi un vincitore di puntata.

Le squadre bianca e blu

Blu

The Kolors

Irama

Alberto Urso

Gabriele

Umberto

Javier

Bianca

Michele Bravi

Giordana

Gaia

Random

Andreas

Alessio

I fatti principali, in breve

- La prima manche viene vinta dalla squadra blu

- La seconda e la terza manche vengono vinte dalla squadra bianca.

- I campioni di manche sono nell'ordine Stash (The Kolors), Alessio Gaudino, Michele Bravi.

- Il vincitore di puntata è Alessio Gaudino.

Il racconto della prima puntata (e i premi di solidarietà)

Prima manche (Bianchi VS Blu)



Andreas VS The Kolors

Andreas si esibisce sulle note di "Thriller" di Michael Jackson

I The Kolors cantano una loro versione di "Come together" dei The Beatles



Michele Bravi VS Gabriele Esposito

Michele Bravi canta la sua "Il diario degli errori"

Gabriele Esposito balla "Toy Soldier" di Britney Spears



Gaia Gozzi VS Alberto Urso

Gaia canta "Mas que nada" di Sergio Mendes

Alberto Urso canta sulle note di "Your Song"



Prova (di spareggio) Magic Ball

Andreas balla sulle note de Le Quattro Stagioni di Vivaldi

I The Kolors cantano "In the air tonight" di Phil Collins



Vince la squadra dei blu

Premio: 30 mila tamponi

Il campione di squadra è Stash dei The Kolors



Seconda manche



Giordana VS Umberto

Umberto sulle note della colonna sonora del film "La dolce vita" di Nino Rota

Giordana canta "I'll Never Love Again" di Lady Gaga, colonna sonora di "A star is born"



Irama VS Alessio

Irama canta la sua "La ragazza con il cuore di latta"

Alessio balla sulle note di "Toxic" di Yael Naim



Random VS Javier

Random canta la sua "Chiasso"

Javier balla sulle note di "What a wonderful world" nella versione di Reuben and the dark



Prova di spareggio Magic Ball

Giordana VS Irama

Giordana canta "La vita" di Elio Gandolfi

Irama canta "Radioactive" di Imagine Dragons



La seconda manche viene vinta dai bianchi

Premio: Rimborso spese per 5 medici per un mese.



Il campione della seconda manche è Alessio Gaudino



Terza Manche



Alessio VS The Kolors

Alessio fa una prova di improvvisazione

Balla su "innocenti evasionI" di Lucio Battisti

e il "Coraggio di andare" di Laura Pausini con Biagio Antonacci

The Kolors hanno cantato "Non è vero", il loro nuovo inedito



Andreas VS Giordana

Andrea balla sulle note di "Haunted" di Beyonce

Irama canta "Mediterranea", il suo nuovo inedito



Giordana VS Alberto Urso

Giordana canta il suo inedito "Amami adesso", il suo nuovo inedito

Alberto Urso canta "Quando quando quando" , il suo nuovo inedito



Michele VS Umberto

Michele Bravi canta "La vita breve dei coriandolii", il suo nuovo inedito

Umberto balla sulle note di "The dirty boogie" di The Brian Setzer Orchestra



Gaia VS Javier

Gaia canta sul suo brano "Chega"

Javier balla sulle note di "Bolero"



Random VS Gabriele Esposito

Random ha cantato "Pianeti" di Ultimo

Gabriele Esposito balla su brani random improvvisando.



Vince la squadra dei bianchi

Premio: Rimborso per 10 operatori socio sanitari per 30 giorni



Il campione della terza manche è Michele.



Michele Bravi, Stash e Alessio Gaudino sono i tre campioni.

Alessio Gaudino vince la puntata.