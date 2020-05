“Amici speciali”, la seconda puntata. Ha vinto Alberto Urso: il riassunto e tutto quello che è successo

22 Maggio 2020 | 01:27 di Alessandro Alicandri

Il 22 maggio 2020 continua l'avventura di "Amici Speciali". Maria De Filippi ha presentato in compagnia dei giurati Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Eleonora Abbagnato un nuovo appuntamento pieno di scherzi e divertimento. Vi spiegheremo qui cosa è successo durante tutta la diretta tra esibizioni, basi dei balletti, titoli delle canzoni cantate, squadre vincitrici e trionfatore di puntata. Insomma, tutto quello che c'è da sapere è qui. Attenzione: da regolamento non è prevista alcuna eliminazione, ma solo l'elezione di un "campione" di squadra per ognuna delle tre manche e poi un vincitore di puntata.

I FATTI PRINCIPALI DELLA SECONDA PUNTATA

- Viene fatto uno scherzo a Sabrina Ferilli nel quale le dicono che deve andare in questura.

- Gaia viene accusata di plagio per "Chega", ma è un tiro mancino di Maria De Filippi, uno scherzo.

- Le tre manche vengono vinte nell'ordine dai blu, dai bianchi e di nuovo dai blu.

- Rudy Zerbi durante uno scherzo nel quale viene messo a testa in giù, così minaccia di tirarsi giù i pantaloni.

- I tre campioni di puntata sono nell'ordine di elezione Alberto Urso, Gabriele Esposito e Random.

- Vince la puntata Alberto Urso.

Il RIASSUNTO DELLA SECONDA PUNTATA (E I PREMI DI SOLIDARIETÀ)

Prima manche

Umberto ha ballato sulle note di "Ameska" di Taalbi Brothers

Gaia ha cantato una sua versione di "La prima cosa bella" dei Ricchi e Poveri

Alberto canta "Nessun Dorma" dalla Turandot

Andreas Muller balla "Get Naked" di Britney Spears

Alessio Gaudino balla sulle note d i"Sotto Casa" di Max Gazzè

I The Kolors cantano "The Wall" dei Pink Floyd

Prova Magic Ball

Alessio Gaudino balla sulle note di "In this shirt" dei The Irreprensibles

Alberto Urso canta "Who wants to live forever" dei Queen

Vincono i blu la prima manche

Vengono sbloccate 10 mila mascherine e 10 mila tamponi da donare.

Il primo campione nominato è Alberto Urso

Seconda Manche

Javier balla sulle note di "I don't mean a thing" di Tony Bennet

Michele Bravi canta "Mad World" di Gary Jules

Giordana canta "Casa"

Gabriele balla sul brano di Britney Spears "Phonography"

Random canta una sua versione di "È sempre bello" di Coez

Irama canta "Diavolo in me" di Zucchero

Magic Ball

Michele Bravi canta "Life on mars" di David Bowie

Gabriele balla sulla colonna sonora di "Philadelphia"

Vincono i bianchi la seconda manche

Hanno sbloccato due apparecchiature per le terapie intensive

Il secondo campione nominato è Random

Terza manche



Alessio Gaudino balla sulle note di Iron di Woodkid

Irama canta la sua "Mediterrana"

Gaia canta "Chanel"

Gabriele Esposito balla sulle note di Goodbye di Feder Feat. Lyse



Random canta la sua "Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa"

The Kolors cantano la loro "Frida (mai, mai, mai)" in medley con "Everytime".

Javier balla sulle note di "Medley Afrique Eternelle / Interlude" di N.A.P & Alyssa

Giordana canta Alizee



Umberto balla sulle note di "Preferisco Così" di Gianmaria Testa

Michele Bravi canta "Vengo dalla Luna" di Caparezza



Alberto Urso canta "Zombies" dei Cranberries

Andreas Balla sulle note di "Iron Sky" di Paolo Nutini

La terza manche viene vinta dai blu

Hanno sbloccato 25 mila tamponi

Il campione della terza manche è Gabriele

Vince la puntata Alberto Urso.