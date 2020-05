“Amici speciali”, la semifinale. Chi sono i quattro finalisti? Il riassunto e tutto quello che è successo

30 Maggio 2020 | 01:26 di Alessandro Alicandri

Il 29 maggio 2020 continua l'avventura di "Amici Speciali". Maria De Filippi ha presentato in compagnia dei giurati Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Eleonora Abbagnato un nuovo appuntamento pieno di sfide e divertimento. Vi spiegheremo qui cosa è successo durante tutta la diretta tra esibizioni, basi dei balletti, titoli delle canzoni cantate, squadre vincitrici e i quattro finalisti che si contenderanno la finale. Insomma, tutto quello che c'è da sapere è qui.

“Amici speciali”, la seconda puntata. Ha vinto Alberto Urso: il riassunto e tutto quello che è successo



I fatti principali della terza puntata

- In studio sono presenti 90 persone del pubblico

- Le tre manche vengono vinte dai blu, bianchi e di nuovo blu.

- Sabrina Ferilli si vendica degli scherzi ricevuti, obbligando Maria De Filippi a spaccarsi delle uova sulla fronte con la scusa di un quiz.

- I primi tre finalisti votati dalle squadre sono Michele Bravi, Irama e Alessio Gaudino

- Il quarto finalista viene scelto dagli ultimi tre ed è Stash dei The Kolors.

- I quattro finalisti che si giocheranno la vittoria finale sono quindi Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e i The Kolors.

- Nel corso della puntata Eleonora Abbagnato balla un brano in pole dance.

Il riassunto della terza puntata

Prima manche

Giordana VS Umberto

Umberto balla sulle note di "Mi Gente Homecoming Live" di Beyonce e J Balvin

Giordana canta il suo singolo "Amami adesso"

Michele VS Gabriele

Michele canta il suo singolo "La vita breve dei coriandoli"

Gabriele balla sulle note de "Le quattro stagioni"

Stash VS Alessio

I The Kolors cantano il loro singolo "Non è vero"

Alessio balla sulle note di "Albergo a ore" di Gino Paoli

Magic Ball

Stash e Filippo VS Gaia e Giordana

Stash e Filippo cantano Numb dei Linkin Park

Giordana e Gaia cantano La cura di Franco Battiato

La prima manche è stata vinta dai bianchi

Michele bravi vince e diventa il primo finalista

Seconda manche

Alberto Urso VS Andreas

Alberto canta il suo inedito Quando quando quando

Andreas balla sulle note di "Like I love you"

Irama VS Gaia

Gaia canta "Chega"; il suo inedito

Irama canta una versione in lingua italiana della colonna sonora di Armageddon

"I don't wanna miss a thing" degli Aerosmith

Random VS Javier

Random canta "Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa"

Javier balla sulle note di "Missing" di Justin Morgan

Magic Ball

Gaia VS Irama

Gaia canta "Put a spell on you" di Annie Lennox

Irama canta "Your sex is on fire" dei Kings of Lion

La seconda manche viene vinta dai blu.

Vengono sbloccati 26 mila tamponi

Irama è il secondo finalista.

Terza manche

Gaia VS Umberto

Gaia canta un mash up tra "Shape of you" e "Dance Monkey"

Umberto balla sulle note di "O' Sarracino" di Renato Carosone

Javier VS Giordana

Javier balla una variazione di classico

Giordana canta un brano dal film "La vie en rose"

Alessio VS Alberto

Alessio balla sulle note di "The Gravel Road" di James Newton Howard

Alberto canta "Ave Maria" di Schubert

Random VS Gabriele

Random canta una sua versione di "L'essenziale" di Marco Mengoni

Gabriele balla sulle note di Like a Prayer di Susan Boyle

The Kolors VS Andreas

The Kolors canta "Man in the mirror" di Michael Jackson

Andreas balla sulle note di "Mio fratello" di Andreas Muller

La terza manche viene vinta di bianchi

Hanno sbloccato 30 giorni di lavoro pagato per operatori socio sanitari.

Hanno sbloccato 10 mila mascherine FFP2

Alessio è il terzo finalista

Il quarto finalista è stato scelto dagli altri tre finalisti. Alessio vota Giordana, Irama vota i The Kolors, Michele vota i The Kolors. Il quarto finalista è quindi Stash.