“Amici Speciali”: le anticipazioni della finale

Cosa succederà il 5 giugno in prima serata su Canale 5? Ecco tutte le informazioni sulla quarta puntata che vedrà un solo vincitore

05 Giugno 2020 | 12:24 di Alessandro Alicandri

È tempo di scoprire chi sarà il trionfatore di “Amici Speciali”. In compagnia di Maria De Filippi su Canale 5 alle 21.20 circa, avremo modo di vedere chi tra Alessio Gaudino, Irama, Michele Bravi e Umberto Gaudino vincerà questa gara di solidarietà. Questo del 5 giugno è l'ultimo appuntamento e vi daremo qui tutte le anticipazioni su quello che vedremo in compagnia dei giurati Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Eleonora Abbagnato.

Le anticipazioni

Nell'ultima puntata sarà ospite J-Ax. Sarà presente per cantare il suo ultimo singolo "Una voglia assurda". L'artista ha di recente collaborato con Alberto Urso per una versione rimodernata del classico "Quando quando quando", sentita più volte durante le quattro serate. La gara sarà tra i quattro finalisti, ma godranno del sostegno (e delle esibizioni) dei loro compagni di squadra bianca e blu. Quindi rivedremo Gaia Gozzi, Random, Andreas Muller, Giordana Angi, Gabriele Esposito, Alberto Urso, i The Kolors e Javier Rojas.

A determinare chi tra Alessio Gaudino, Irama, Michele Bravi e Umberto Gaudino sarà il vincitore assoluto dell'edizione, sarà il solo televoto.