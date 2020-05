“Amici Speciali”: le anticipazioni della seconda puntata

22 Maggio 2020 | 11:59 di Alessandro Alicandri

Spettacolo e divertimento ci aspettano nel nuovo appuntamento con "Amici Speciali". In compagnia di Maria De Filippi su Canale 5 alle 21.20 circa, avremo modo di vedere una nuova avvincente gara di solidarietà tra la squadra bianca e quella blu. Questo è il secondo di quattro appuntamenti e oggi proviamo a darvi qualche piccola anticipazione su quello che vedremo con i giurati Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e l'arrivo di Eleonora Abbagnato (rientrata dalla Spagna e quindi in quarantena nel corso della prima puntata). Ecco qualcuna delle esibizioni che vedremo questa sera.

• “Amici Speciali”, la prima puntata la vince Alessio Gaudino: ecco tutto quello che è successo



Le anticipazioni

Gabriele Esposito ha annunciato che farà un "remake" quindi in tutta probabilità riproporrà un'altra delle sue esibizioni diventate celebri come quella del primo appuntamento sulle note di Toy Soldier di Britney Spears. Javier Rojas invece promette una variazione classica, quindi uno dei suoi cavalli di battaglia. Gaia Gozzi ha fatto sentire una sua piccola produzione (che non corrisponde ai brani di "Nuova genesi") mentre Random farà ascoltare il nuovo singolo "Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa". Umberto Gaudino ha preannunciato che ballerà su un ritmo latino, mentre Alberto Urso canterà uno struggente "Someone you loved" di Lewis Capaldi. Giordana Angi ha detto che canterà un brano che ha come titolo il nome di una città, mentre Irama in una delle sue esibizioni, sarà circondato da preti.