“Amici Speciali”: le anticipazioni della semifinale

29 Maggio 2020 | 16:05 di Alessandro Alicandri

È l'ora di un nuovo appuntamento con "Amici Speciali". In compagnia di Maria De Filippi su Canale 5 alle 21.20 circa, avremo modo di vedere una nuova avvincente gara di solidarietà tra la squadra bianca e quella blu. Questo è il terzo dei quattro e oggi proviamo a darvi qualche piccola anticipazione su quello che vedremo con i giurati Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello Eleonora Abbagnato.

• “Amici speciali”, la seconda puntata. Ha vinto Alberto Urso: il riassunto e tutto quello che è successo

Le anticipazioni

La produzione di Amici ha annunciato ad Alberto Urso e Alessio Gaudino, vincitori delle prime due puntate, il loro importante ruolo nella semifinale. Saranno loro a decidere chi si esibirà della propria squadra e di quella avversaria durante le prime due manche. Il primo a scegliere è Alberto Urso dei blu, la persona che ha ottenuto più punti con le sue esibizioni durante le prime fasi della gara di solidarietà.



Il tenore ha quindi scelto di far esibire per la sua squadra se stesso, Irama e Javier. Per i bianchi Random, Gaia e Andreas. Ecco gli abbinamenti. Alberto VS Random ("siamo ai poli opposti", commenta Alberto), Irama VS Gaia ("li hanno separati alla nascita") e Javier VS Andreas ("sono due fuoriclasse"). Alessio invece ha scelto per la sua squadra Michele Bravi, Giordana e se stesso, mentre per i blu Umberto, The Kolors e Gabriele. Ecco gli abbinamenti: Michele Bravi VS Umberto, Giordana VS Gabriele, Alessio VS The Kolors.



In questa puntata si eleggeranno ben due campioni che si aggiungeranno a Alberto e Alessio e si contenderanno (quindi in quattro) la vittoria di "Amici SpecialI". Ricordiamo che in ogni caso non è prevista alcuna eliminazione.