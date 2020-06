“Amici speciali”: Stash e i The Kolors si ritirano dalla finale. Umberto Gaudino al loro posto

04 Giugno 2020 | 12:01 di Giulio Pasqui

Colpo di scena. Stash e i The Kolors non prenderanno parte alla finale di "Amici speciali", prevista venerdì 5 giugno su Canale 5. La decisione, autonoma e convinta, è stata annunciata dal cantante attraverso i social della trasmissione: «Pur essendo molto lusingato di esser stato scelto come finalista, io sin da subito mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista». Il motivo? Presto detto: «Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un'opportunità, e di opportunità da questo posto ne ho avute tante. La mia coppa l'ho alzata nel 2015 e da due anni sono professore in questa scuola. Mi sembra giusto rinunciare al mio posto da finalista».



Così cambiano gli equilibri della finalissima dello show nato con fini benefici a sostegno della Protezione Civile durante l'emergenza Covid-19. Al fianco di Michele Bravi, Alessio Gaudino e Irama, non ci saranno i The Kolors bensì il ballerino Umberto Gaudino, che era stato eliminato in semifinale. Sono stati gli altri tre finalisti, all'unanimità, a decidere a chi dare l'opportunità di conquistare il trofeo finale.

Mentre "Amici speciali" giunge al termine, ecco i numeri della trasmissione: stati donati 26mila tamponi, 3 apparecchiature per la terapia sub intensiva, 10mila mascherine FFp2 e 30 giorni per 5 operatori socio-sanitari, oltre ai proventi del televoto.