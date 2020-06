“Amici Speciali”, vince Irama. Il riassunto e tutto quello che è successo nella finale

06 Giugno 2020 | 01:06 di Alessandro Alicandri

Il 5 giugno (anzi, nella notte del 6 giugno) finisce l'avventura di "Amici Speciali". Maria De Filippi ha presentato in compagnia dei giurati Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Eleonora Abbagnato il quarto e ultimo appuntamento della gara di solidarietà di Canale 5. Vi spiegheremo qui cosa è successo durante tutta la diretta tra esibizioni, basi dei balletti, titoli delle canzoni cantate, vincitori di manche e il trionfatore finale. Pronti, via!

I fatti principali della quarta puntata

- Stash, con l'aiuto di Maria De Filippi, annuncia di essere in procinto di diventare papà.

- I quatttro finalisti si sfidano in questo ordine: Umberto sfida Alessio, Alessio sfida Michele Bravi, Michele Bravi sfida Irama.

- Vince Irama.

Il riassunto della terza puntata

Prima Sfida

Umberto VS Alessio

Umberto sceglie come supporter Alberto e Andreas

Alessio sceglie come supporter Giordana e Stash



Stash annuncia che diventerà presto papà



J-Ax presenta il suo nuovo singolo "Una voglia Assurda"



Umberto balla sulle note di "Tango (Della Gelosia)" di Vasco Rossi

Stash canta il suo inedito "Non è vero"



Alberto Urso canta "Quando quando quando"

Alessio balla sulle note di "Spalle al muro" di Renato Zero



Giordana Angi canta il suo inedito "Amami adesso"

Umberto balla sulle note di "Love Story (Where do I begin)" di Shirley Bassey



Andreas balla "Cara" di Lucio Dalla

Alessio balla sulle colonna sonora di "Interstellar"



Seconda Sfida

Alessio VS Michele Bravi

Alessio aggiunge Gabriele alla sua squadra formata già da Giordana e Stash

Michele sceglie Gaia, Random e Javier



Michele canta "La vita breve dei coriandoli"

Gabriele balla sulle note di "Breathe on me" di Britney Spears



Gaia canta "Coco chanel"

Alessio balla "Believe" di Cher



Giordana canta "Hallelujah" di Jeff Buckley

Javier balla sulle note di "La notte" dei Modà



I The Kolors cantano un medley dei Queen ("Love of my life" e "Radio Ga Ga")

Michele Bravi canta "Quelli che ben pensano" di Frankie Hi NRG



Random canta "Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa"

Alessio Balla sulle note di "Jeeg Robot L'uomo D'Acciaio" cantata a Claudio Santamaria



Vince Michele Bravi



Terza Sfida

Irama VS Michele Bravi

Irama sceglie Stash, Gabriele, Andreas, Alberto

Giordana invece si aggiunge al team di Michele Bravi



Michele Bravi canta "Il diario degli errori"

Irama canta "Mediterranea"



I The Kolors cantano "Siamo solo noi" di Michele Bravi

Gaia canta "Moon River"



Giordana canta "Canzone per te"

Gabriele balla sulle note di "Wasting my young years" dei London Grammar



Random canta la sua versione "Hai delle isole negli occhi"

Andreas balla sulle note di "Formidable" di Stromae



Alberto Urso canta "Se" di Josh Groban

Javier balla sulel note di "Creep" dei Radiohead



Mchele canta "C'è tempo" di Ivano Fossati.

Irama fa ascoltare un suo monologo contro il razzismo.

Con il 52% dei voti vince Irama. Michele Bravi si ferma al 48%