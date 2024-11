Angelo Madonia, maestro di Federica Pellegrini, non sarà più a “Ballando con le stelle”

Per capire gli accadimenti relativi alla non presenza di Angelo Madonia (maestro di Federica Pellegrini) nelle future puntate di "Ballando con le stelle" partiamo dal comunicato ufficiale della produzione:



"La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore".





Ma qual è il motivo dell'allontanamento dal programma? Quello che hanno visto tutti i telespettatori appassionati di "Ballando" è che si erano creati nel corso delle dirette delle tensioni piuttosto forti tra la giuria e il maestro di Federica Pellegrini, nonostante Federica abbia avuto un percorso di evoluzione incredibile e di crescita costante. Le tensioni riguardavano in particolare il rapporto con la giurata Selvaggia Lucarelli.



Nella puntata del 23 novembre, dopo le votazioni lodevoli della settimana, Angelo Madonia ha sottolineato che il percorso di miglioramento di Federica era già cominciato da tempo grazie a una loro connessione professionale, non mostrandosi molto soddisfatto in quel momento celebrativo. Perché?

Angelo, per una battuta di Selvaggia che collegava l'uscita di Sonia Bruganelli alla nascita di una nuova coppia di rilievo a Ballando (“Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini Madonia, diciamo così”), si sarebbe risentito. La discussione è poi sfociata nell'accusa di Angelo a Selvaggia di rovinare la giuria, cosa subito negata e respinta dagli altri giudici. La giurata Selvaggia Lucarelli, riferendosi all'atteggiamento del maestro, lo ha accusato di poca autoironia e del rischio di oscurare la protagonista vip, Federica Pellegrini per l'appunto.

Subito dopo l'esibizione, Angelo ha lasciato lo studio in modo indispettito e non si è presentato alle consuete interviste a bordo campo da parte dei programmi che seguono da vicinissimo la trasmissione Rai, cosa che è poi emersa sui social e in puntata.