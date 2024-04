Antonella Clerici conduce “The Voice Generations”, dove si sfidano amici e parenti

L'appuntamento è per due venerdì consecutivi, 12 e 19 aprile, in prima serata su Rai1 Tiziana Lupi







Ci siamo emozionati vedendo le performance dei piccoli aspiranti cantanti; commossi ascoltando le storie degli over 60; ora non ci rimane che seguire le esibizioni dei concorrenti di “The Voice Generations”, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici in due venerdì consecutivi, 12 e 19 aprile, in prima serata su Rai1.

Stavolta a cimentarsi con successi italiani e internazionali saranno gruppi di persone di diverse generazioni, unite da legami familiari, di amicizia o di lavoro, ma soprattutto dalla comune passione per la musica. Anche in questa occasione sulle quattro sedie girevoli riservate ai coach saranno seduti Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

Il primo passo sarà quello delle “Blind Auditions”, le audizioni “al buio” del 12 aprile: come di consueto i quattro artisti ascolteranno le performance dei concorrenti senza vederli e, se convinti della prova, potranno scegliere di girarsi per portare nel loro team il gruppo che si sta esibendo. Nel caso in cui fossero più di uno a voltarsi, saranno i concorrenti a decidere con chi proseguire il loro percorso verso la finale mentre ciascuno dei coach avrà la possibilità, una sola volta, di bloccare uno degli altri tre per impedirgli di portare nella sua squadra il gruppo che si è appena esibito. Alla fine della puntata tutti i coach avranno completato il proprio team, ciascuno formato da due gruppi di concorrenti.

Questi otto semifinalisti si esibiranno nella puntata di venerdì 19 e saranno ancora una volta Bertè, D’Alessio, Clementino e Arisa a scegliere i finalisti. A decretare il vincitore sarà invece il pubblico in studio attraverso l’apposito telecomando per la votazione.