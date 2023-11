Antonella Clerici e “The Voice Kids”: «Siete pronti ad ascoltare i miei giovanissimi talenti?»

Cinque puntate e 4 coach: Arisa, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino Solange Savagnone







Dopo “l’esperimento” di otto mesi fa torna “The Voice Kids”, cinque puntate (non più due) condotte da Antonella Clerici, in cui a cantare e a sfidarsi per entrare in una delle quattro squadre dei coach (la new entry Arisa, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino) sono bambini dai 7 ai 14 anni.

Antonella, ci racconti le novità.

«Avremo tre puntate di “blind” (le selezioni al buio, ndr), la forza del programma, dove i ragazzini si presentano con le loro canzoni, vestiti e pettinati come vogliono loro. Poi ci saranno la semifinale e la finale sotto Natale, dove avremo anche cose “a tema”. Io sono malata per il Natale, ho già addobbato la casa e anche lo studio di “È sempre mezzogiorno!”. Fosse per me farei l’albero dopo Ognissanti ma mi trattengo».

Il talento lo riconosce subito? E da cosa?

«Adesso, anche rispetto a programmi come “Ti lascio una canzone”, il talento è sempre più precoce. A 12 anni i ragazzi sanno già quello che vogliono, sono ben strutturati e hanno gusti musicali precisi. Il talento lo vedi dall’intonazione, dalla passione per la musica e se cantano con l’anima».

E infatti lei si commuove.

«Accadrà anche questa volta! Poi io sono lì con le famiglie, percepisco il loro sentire e conosco le dinamiche che ci sono dietro. Alcuni genitori partecipano con più calore di altri. Inoltre vedo i nonni o i fratellini che magari piangono e allora in quel caso è molto emozionante».

Le spiace quando i ragazzi non passano le “blind audition”?

«Da morire, ma anche qui i social network gli hanno insegnato a giocarsela. Loro sanno che è una esibizione, essere qui li rende già felici, soprattutto i più grandi. Magari i piccoli ci restano male, ma troviamo il modo di consolarli».

Da mamma quale consiglio dà ai concorrenti?

«Parlo con loro e a tutti dico di divertirsi e di non pensare ad altro, di cantare e vivere appieno questa esperienza. Per fortuna mi danno retta».

Lei aveva le idee chiare alla loro età?

«Non avevo grandi talenti se non quello della parola. Sono buffa e autoironica, mi sono detta che potevo fare la conduttrice, ma il talento da solo non basta. Devi crederci e avere fortuna. Ancora adesso prima di andare in onda nei programmi serali penso di scappare o spero che accada qualcosa che faccia saltare tutto. Mi si azzera la salivazione, non ricordo più niente, sono terrorizzata e voglio fuggire via. Quando si apre il sipario incomincio dicendo la cosa più facile che mi viene in mente, poi proseguire è più semplice».

Sua figlia Maelle ha 14 anni. Le piace cantare?

«Fa la prima liceo classico. È molto intelligente e di una bellezza esotica, particolare. Ma non le riconosco alcun talento artistico, non è portata per lo spettacolo. Secondo me sarebbe un grande medico, non è schizzinosa, non ha paura di niente: ha un coraggio da leone che io non ho. Lei vorrebbe fare la veterinaria di animali grandi e secondo me le verrebbe benissimo».

A lei piace cantare?

«Da bambina ho fatto il provino per lo Zecchino d’Oro ma mi hanno detto che ero un disastro. Se intono una canzone si capisce qual è, ma canto male».

Avrebbe partecipato a un talent da piccola?

«No, pensavo che avrei fatto il magistrato o la farmacista, non avevo velleità nel mondo dello spettacolo. Ho fatto il provino per lo Zecchino soltanto perché lo faceva un bambino che abitava nel mio stesso palazzo ed è stata un’idea delle nostre mamme. Partecipavo alle recite scolastiche, ma tuttora non mi piace mettermi in mostra e non amo il palcoscenico. Anche alle feste di fine produzione odio fare i discorsi, non amo essere al centro dell’attenzione».

Che cosa la appassionava da ragazzina?

«A 14 anni avevo una vita semplice, di provincia. Studiavo tanto, anche io frequentavo il liceo classico, andavo in palestra, ogni tanto a sciare con i miei genitori. Avevo le mie amiche, guardavo molta tv, adoravo “Happy days”. Aspettavo le vacanze estive che per noi significavano novità: andavo a Rapallo, con gli amici in discoteca e in spiaggia. Per il resto si studiava e basta. Ero carina ma non ne ero consapevole. Rivedendomi e paragonandomi alle ragazze di oggi, ero un bel tipo, meno omologata di loro».

A proposito di ragazze, il 6 dicembre compie 60 anni. La spaventano?

«Non me lo dica! È una... tragedia. Ogni “decennio” vado in crisi. Anche se dicono che sono i nuovi 50, la verità è che la vecchiaia incombe. La nostra generazione è benedetta: io e i miei colleghi vicini ai 60 siamo ancora vitali e facciamo programmi. Ma gli anni passano e sono faticosi, quindi non ci penso».

Non li festeggerà?

«No, zero. Non festeggio mai i decenni, gli anni in mezzo sì. Farò una cosa ristretta, con mia sorella, il mio compagno e i figli».

Esprima almeno un desiderio. Cosa vorrebbe regalarsi?

«Dieci anni di meno! Vorrei tornare indietro per rifare le stesse cose, è stato un bel decennio questo. Vorrei ripartire dai miei 52 anni, da quando ho conosciuto Vittorio (Garrone, il suo compagno, ndr)».