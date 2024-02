Antonella Clerici: «Torno a “The Voice Senior” con gli Abba nel cuore»

È pronta a portare su Rai1 la quarta stagione del talent canoro e ci svela le canzoni che nella sua famiglia si amano di più Enrico Casarini







Due novità, che in effetti sono addirittura tre… La conferma di uno show dove il clima è sempre festoso, fatto com’è di una gran voglia di divertirsi e di scoprirsi “eroi per una notte” o per un’intera stagione. Magari alla faccia di un destino che tanti anni fa fece il dispetto di spegnere un sogno artistico. Antonella Clerici sta per accendere il motore della quarta stagione di “The Voice Senior”, in arrivo nella prima serata di Rai1 da venerdì 16 febbraio. E Sorrisi è andato a bussare alla sua porta per fare il punto della situazione di uno show che non vuole smettere di stupire.

Non si offenda, Antonella, ma quando si parla del mondo di “The Voice Senior” vengono subito in mente i coach…

«E infatti sono confermati quelli dell’ultima edizione di “The Voice Kids”: Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa, che dopo il debutto con i ragazzini, ora esordisce anche con gli “over 60” ed è la prima novità della stagione. Raramente ho visto quattro personaggi così giusti insieme. Anche Arisa, che con i bambini era partita un po’ cauta, ora è in sintonia perfetta e molto sul pezzo. I coach, poi, gestiranno la seconda novità dello show: un pulsante d’argento che ciascuno di loro potrà usare una volta soltanto per permettere a un concorrente di fare una nuova esibizione, se la prima volta non s’è girato nessuno. Mi pare un messaggio particolarmente positivo per un senior. Quando sei giovane, chissà quante altre chance potrai avere nella vita. Ma quando hai una “certa età” la prospettiva cambia profondamente… E invece secondo me la seconda chance va data sempre».

Quanto durerà questa stagione?

«Staremo insieme per sette puntate, a cui seguiranno due puntate di “The Voice Generation” (è la terza novità, ndr), un’altra versione del format di “The Voice” che vogliamo provare. Grandi e piccoli si esibiranno insieme: nonno e nipote, fratello grande e fratello piccolo… Così continueremo a raccontare due parti della vita egualmente importanti, due “mondi” che amo molto».

Lei ha compiuto 60 anni da poco. Ora potrebbe partecipare allo show non da conduttrice, ma anche da concorrente…

«Infatti quest’anno vorrei anche cantare, e magari insisterò un po’ per farlo. Peccato solo che sia stonata e che i coach non vogliano darmi lezioni (ride). Ma forse è meglio così. Sono contraria al voler fare tutto, alla “tuttologia”. Certe volte penso che potrei fare altre cose oltre a condurre. Poi, però, riconosco di non essere all’altezza e allora mi limito a far bene il mio. Sapeste come m’incavolo quando viene sottovalutato il lavoro del conduttore, quando si pensa che chiunque sia in grado di farlo…».

Sta pensando a qualcuno in particolare?

«No. E comunque non farei mai un nome».

Ora non pensiamo né agli anni, né all’intonazione. “Kids”, “Senior”, “Generation”: a quale dei “The Voice” preferirebbe davvero partecipare?

«Ah, a “The Voice Kids”! I senior sono meravigliosi, ma il mio animo artistoide mi fa sempre sentire un po’ bambina. Io poi sono mamma e per me è meraviglioso veder crescere questi ragazzini, vederli aprirsi alla vita».

Hanno più o meno l’età di sua figlia Maelle, che il 21 febbraio compirà 15 anni. C’è una canzone del cuore che condivide con lei?

«Direi sicuramente “Dancing queen” degli Abba. Quando ero incinta, uscì quel film straordinario che è “Mamma mia!”, ispirato alle loro canzoni. Penso che sia vero che un bimbo si ricorda della musica che “ascolta” quando è ancora nella pancia della mamma. Per il resto, comunque, lei ha gusti molto diversi dai miei, anche se, come tutti i giovani d’oggi, ha comunque una gran passione per le canzoni “vere” del passato, quelle che hanno fatto storia. Noi ci ricordiamo, per chissà quale motivo, certi pezzi che hanno avuto fortuna per una sola stagione... Loro, invece, conoscono tutti i classici di Queen, Beatles, Rolling Stones, Lucio Battisti...».

Ripensi ai vincitori delle precedenti edizioni di “The Voice Senior”, Erminio Sinni (2020), Annibale Giannarelli (2022) e Maria Teresa Reale (2023). Che cosa li unisce?

«L’immenso talento. Sono artisti veri e confermano quel che dicono i coach: ci sono concorrenti che meriterebbero di stare seduti al posto loro. Ma capita che la vita scelga per te e incida sulla tua carriera e sul tuo successo… Io, però, non ho mai visto acredine, magari un pochino di rimpianto: la musica comunque sa farti compagnia per tutta la vita».

Lei che canzone ascolterebbe per consolarsi?

«Nessuna. Mi spiego: io ascolto musica quando sono su di morale e non quando devo fare i conti con i ricordi o sono in un momento triste. Non faccio neppure partire la musica appena entro in casa: accendo la tv, sono una “televisiva”. Una canzone mi dà piuttosto conforto al contrario: l’ascolto quando devo “caricarmi”, quando mi serve energia, e allora scelgo pezzi come “Strong enough” di Cher».