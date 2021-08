Antonino Chef Academy: al via la terza edizione

I dieci nuovi e giovanissimi chef pronti alla sfida che mette in palio un posto ai fornelli stellati a Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo Antonino Chef Academy Credit: © Sky Lorenzo Di Palma







Dieci nuovi e giovanissimi chef sono pronti per tornare tra i banchi per la terza edizione di Antonino Chef Academy per conquistare l’ambito posto ai fornelli della celebre e prestigiosa cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo, il professore e mentore più irresistibile (e amato), pronto a insegnare tutti i segreti del mestiere da domenica 29 agosto per sei settimane su Sky e Now.

Lo chef guiderà il percorso formativo che i dieci - ragazzi tra i 18 e i 23 anni - affronteranno nel corso delle puntate. Tra teoria e pratica, per loro sarà un percorso pieno di sfide e prove complesse, tecniche e rigorose, alcune delle quali si terranno anche in location esterne.

Cannavacciuolo sarà come sempre affiancato dal fedelissimo sous chef Simone Corbo e anche quest’anno molti ospiti lo accompagneranno nelle sue lezioni: il Food Designer Paolo Barichella; il fisico pioniere della cucina molecolare Davide Cassi; lo Chef Lorenzo Cogo, una stella Michelin conquistata quando aveva 25 anni; lo Chef Quique Da Costa, premiato con 5 stelle Michelin per i suoi ristoranti; Fabrizio Fiorani, Miglior Pasticcere dell’Asia nel 2019 e membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani; lo Chef Vincenzo Manicone, una stella Michelin dopo soli tre anni di attività; l’esperta di foraging e wild food Valeria Margherita Mosca; la Chef Chiara Pavan, “Cuoca dell’anno” nel 2019 per la Guida dell’Espresso e Miglior chef donna per la guida Identità Golose 2020; lo Chef Floriano Pellegrino, una stella Michelin; il panificatore Eugenio Pol, “il padre del lievito madre”; lo Chef Wicky Priyan; il coffelier, ossia il “sommelier del caffè”, Fabio Sipione; il giovanissimo Chef una stella Michelin Nicola Somma; il mastro birraio Antonio Terzi.

Fiorani, Pavan e Pellegrino, insieme all’imprenditrice e moglie di Antonino Cinzia Primatesta e, ovviamente, allo Chef in persona, saranno gli speciali e integerrimi componenti della commissione d’esame che dovrà giudicare, nel corso della finale, gli chef studenti dell’Accademia arrivati allo scontro decisivo.