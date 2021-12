Arisa: «Ogni giorno sono felice pensando che danzerò»

Arisa commenta la sua svolta sensuale nella musica e a "Ballando con le stelle": «Non voglio più vergognarmi della mia femminilità» Arisa e Vito Coppola Giusy Cascio







Con Arisa l’appuntamento telefonico per l’intervista è al mattino presto, al risveglio. Si sente il rubinetto dell’acqua che scorre per riempire la vasca da bagno mentre entrambe siamo ancora in pigiama e, per solidarietà e amicizia, ci diamo del tu.

Arisa, parliamo subito dell’album? “Ero romantica”, l’hai intitolato. All’imperfetto. Perché?

«Finalmente il disco che desideravo. Prima gli altri percepivano solo un lato di me, quello romantico. E se ogni tanto si intravedeva qualcos’altro subito dicevano: “Arisa, sei cambiata”. Invece no, io sono tante cose e in questo album ho messo me stessa. Un po’ come quando faccio un quadro: il tratto dipende dal tuo braccio, se metti dentro te stessa non puoi barare».

Scopro ora che dipingi. O era una metafora?

«No, no, dipingo. Con gli acrilici, gli acquerelli, ma pure i rossetti. Ho avuto una fase in cui disegnavo con tutto quello che avevo a portata di mano, per sfogarmi».

Nel disco vai alla ricerca di un equilibrio tra carnalità e spiritualità. Oscilli tra brani electro-pop e classiche ballad. In bilico, ti senti più tu, più vera?

«Se sono in bilico, non capisco niente: devo eliminare gli elementi di disturbo, mi dà fastidio non avere il controllo della mia vita».

Ma la vita è piena di contraddizioni. Tu quante ne hai?

«Tante. Io voglio vivere in modo umile, ma allo stesso tempo ho il piglio imprenditoriale con cui sto attenta a costruire il mio futuro. Da un lato cerco l’amore, ma dall’altro mi piace stare da sola».

Nel brano-manifesto dell’album, “Maddalena”, parli di caccia alle streghe e della natura “nera” delle donne. Quella di cui la nostra società ha paura e che tu invece non hai paura di mostrare?

«La Maddalena sosteneva Gesù ma siccome era una donna libera di una famiglia benestante è stata bollata come una prostituta, cacciata all’inferno. Un grande fraintendimento che ha scatenato secoli di paura degli uomini nei confronti delle donne. Noi siamo sfaccettate, abbiamo tanti desideri. Se vogliamo una cosa, ce la prendiamo. Io canto di una Maddalena che torna dagli inferi e si prende ciò che vuole. Ed è il mio modo di dire a tutte le donne che sono libere di essere e avere qualsiasi cosa».

A “Ballando con le stelle” hai danzato sulle note di “Cuore”, un pezzo del disco intriso di malinconia e nostalgia. Che fase attraversa il tuo cuore?

«Vive tante emozioni belle, a intermittenza».

Grazie alla danza?

«Sì, sono felice di essere a “Ballando”. Da anni Milly diceva che mi avrebbe fatto bene, ma avevo sempre avuto delle remore a partecipare. Invece è vero e la ringrazio, perché la mattina mi sveglio felice sapendo che mi aspettano tre ore di allenamenti».

Quest’esperienza con il ballo cambierà il tuo modo di stare sul palco ai concerti? Potresti fare un musical, volendo, no?

«Sì, tutto fa brodo (ride). Mi piace fare sempre esperienze nuove. Intanto avevo bisogno di qualcosa di più “fisico”. E lo sto facendo».

C’è molta complicità con il tuo maestro di ballo Vito Coppola. E i vostri baci a fine esibizione fanno sognare… Sta nascendo del tenero fra voi?

«Al momento c’è una bella amicizia. Vito è un ragazzo sensibile, creativo, un artista vero. Ma io ho 39 anni, lui 29… E poi, si sa, una cosa è la vita nello show, un’altra la vita di tutti i giorni».

La giurata Selvaggia Lucarelli ti ha definito «enigmatica». Concordi?

«Io mi sento semplice, normale. Purtroppo: vorrei avere più assi nella manica».

Fa discutere una tua frase su una possibile “svolta erotica” nel tuo lavoro. Cosa volevi dire?

«Che il mio corpo è uno strumento di libertà. Ho avuto uno sviluppo precoce, da piccola il mio fisico mi imbarazzava. Adesso non mi vergogno più della mia femminilità. Insegniamo alla bambine a non vergognarsi del proprio corpo e ai maschi a rispettarlo. Fine».

In una clip di “Ballando” hai citato il tuo medico cinese, il “guru” che ti ha insegnato a cercare la felicità nelle piccole cose.

«Si chiama Long. L’ho consultato per l’agopuntura, che su di me ha fatto miracoli».

Tornerai al Festival di Sanremo nel 2022 o stavolta salti un turno?

«Sanremo mi piace, ci vado sempre volentieri, ma non ci ho ancora pensato. Ora sono concentrata su “Ballando”».

In “Licantropo” canti: «Io che non sono sazia». Di cosa hai ancora fame?

«Di eventi, di sorprese».

E quando hai appetito, su che cibo ti butti?

«Per fame nervosa sulle mandorle, la frutta secca».

Agli amici ospiti a casa tua prepari il minestrone surgelato. Ti vogliono bene lo stesso?

«E per forza! Perché sanno che non c’è altro. O ti mangi questo minestrone, o ti butti dal finestrone (ride)».