Arriva sul Nove “Il contadino cerca moglie”, condotto da Gabriele Corsi

Dal 30 settembre sul Nove arriva la nuova edizione di “Il contadino cerca moglie”. A condurla c’è Gabriele Corsi, già volto amatissimo della rete con il divertente preserale “Deal with it - Stai al gioco”.

Adesso per otto settimane sarà alla guida di questo reality “sentimentale” dove cinque contadini single provenienti da tutta Italia incontrano delle ragazze o signore di città che si trasferiscono a vivere tra mucche, asini, campi di mais, miele e formaggi. Se dopo qualche settimana di convivenza in fattoria scoccherà l’amore sarà l’epilogo perfetto.

«I nostri concorrenti sono contadini veri» spiega Corsi. «Se vai nelle aziende agricole trovi loro, con le arnie delle api o fra gli ulivi. Molti non si erano mai mossi, una fattoria non la puoi abbandonare, gli animali certo non vanno in ferie e a comandare sono i ritmi della natura. Se per caso piove la settimana della raccolta del miele si perde un anno di lavoro». I cinque partecipanti all’esperimento sono: Lorenzo, apicoltore e olivicoltore che arriva della provincia di Arezzo; Marco, coltivatore di cereali e produttore di birra nell’alessandrino; Michele, un giovane pastore pugliese; Martino, che ha un’azienda agricola in Val Camonica; Emanuele, che alleva asini e bovini in Sicilia.