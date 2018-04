In attesa del «Grande Fratello» parte «Il Grande Casale»

13 Aprile 2018 | 12:00 di Barbara Mosconi

Prove tecniche di «Grande Fratello». La nuova edizione, infatti, debutterà su Canale 5 martedì 17 aprile, ma nel frattempo, tre ragazzi hanno già cominciato la loro avventura nel reality show in un modo tutto particolare. Filippo Contri, Simone Poccia e Valerio Lo Grieco, questi i loro nomi, da venerdì 13 aprile vivranno insieme in un Casale nella campagna laziale, vicino Tivoli, e solo dopo cinque giorni sapranno il proprio destino, ossia se continueranno o meno l'avventura dentro la casa del «Grande Fratello».

Nel «Grande Casale» (così è intitolato l'esperimento) i tre sono ripresi quotidianamente da tablet e smartphone e svolgono varie attività, da quelle più legate alla campagna, come spaccare la legna, mungere le mucche, preparare i pasti, ad altre più sportive, come allenamenti all’aria aperta, trekking o equitazione. Pur rimanendo in isolamento, in alcuni momenti della giornata i tre ragazzi hanno la possibilità di interagire con il mondo esterno attraverso i canali social (Facebook e Instagram) del programma.

La convivenza del gruppetto verrà raccontata da Barbara D'Urso durante «Pomeriggio Cinque» e «Domenica Live». Ed ecco in dettaglio chi sono i concorrenti.