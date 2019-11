Bake Off Italia 7: la vincitrice è Martina Russo

30 Novembre 2019 | 11:26 di Lorenzo Di Palma

È Martina Russo la vincitrice della settima edizione di Bake Off Italia – Dolci in Forno, il cooking show di Real Time. Martina è stata incoronata “Miglior pasticcere amatoriale d’Italia” dai giudici del programma: Benedetta Parodi, Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrera, che per la finalissima sono stati affiancati da Antonino Cannavacciuolo, direttamente da Master Chef.

Ex studentessa, disoccupata “per scelta”, Martina Russo passava le sue giornate a cucinare e in compagnia delle amiche e ha voluto partecipare a Bake Off Italia perché sognava di aprire una pasticceria in stile americano e di chiamarla come sua nonna Priscilde, che le ha trasmesso l’amore per la pasticceria.

Alla vittoria è arrivata dopo una brillante prova creativa giudicata in maniera positiva anche da Cannavacciuolo, e una prova tecnica stellata, con la riproposizione della Torta cocco, arachidi e ananas dello chef, la ventenne proveniente da Bologna ha proposto nella sfida finale i dolci da presentare per il suo libro, dedicato alla nonna: il dolce Mario, dedicato al papà, come dolce veloce; una torta rustica al cioccolato e nocciole come dolce al cioccolato; una torta al miele come dolce senza glutine; infine come torta copertina una torta con base biscotto al cocco, gelè all’ananas, diplomatica al limone e mousse al mango.