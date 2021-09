“Bake Off Italia”, al via la nona stagione dal 3 settembre

Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara tornano con Benedetta Parodi per incoronare il Miglior pasticcere amatoriale d'Italia Benedetta Parodi e i giudici di "Bake Off Italia" Redazione Sorrisi







Torna su Real Time (canale 31) l’appuntamento con “Bake Off Italia – Dolci in forno”. Dal 3 settembre in prima serata riparte il cooking show condotto da Benedetta Parodi. Il tema della nona edizione è “Cartoline dall’Italia” e al banco dei giudici troviamo Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

Sarà Villa Borromeo d’Adda ad Arcore a fare da sfondo all’incoronazione del Miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Venti concorrenti per sedici puntate che ci porteranno, per le prove in esterna, anche a Perugia, Portofino e in Trentino. Le sfide che si troveranno ad affrontare sono ormai dei grandi classici: quella creativa, quella tecnica e la prova a sorpresa, disegnata apposta per metterli in difficoltà.

Tra gli ospiti di questa stagione ci sono: l’attrice napoletana Marisa Laurito, il pastry chef e cake designer Renato Ardovino, la food influencer Carlotta Perego, Orietta Berti e Csaba Dalla Zorza.