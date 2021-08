“Bake Off Italia”: i concorrenti della nona stagione

Naney (52 – Gradisca D’Isonzo, GO) argentina di origini, si è trasferita in Italia per amore. Cucina per il piacere di regalare una gioia agli altri e usa molto i social per mostrare i suoi dolci e per condividere le sue ricette, sia in italiano che in spagnolo. Ama cambiare spesso look ed è appassionata di cucito e di balli argentini.