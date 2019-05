«Ballando con le stelle 2019»: cosa è successo nella settima puntata

12 Maggio 2019 | 01:48 di Lorenzo Di Palma

Sono ben quattro le coppie eliminate nella decisiva settima puntata di Ballando con le stelle, il dance show di Rai1 andato in onda sabato 11 maggio: Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi, Marzia Roncacci e Samuel Peron, Marco Leonardi e Mia Gabusi e il trio composto dai gemelli Kevin e Jonathan Sampaio con Lucrezia Lando.



Lasciano la gara definitivamente dopo i vari spareggio di ripescaggio, che invece hanno salvato Enrico Lo Verso e Samanta Togni, rientrati in gara a furor di popolo, che ritroveremo in semifinale con Suor Cristina e il Team Oradei, Milena Vukotic e Simone Di Pasquale, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, Angelo Russo e Anastasia Kuzmina, Lasse Lokken Matberg e Sara Di Vaira.

Semifinale che andrà in onda venerdì 24 maggio, perché Ballando con le Stelle si fermerà per una settimana per cedere il posto nel palinsesto all’Eurovision Song Contest, ma poi recupererà la settimana successiva con in doppio appuntamento settimanale il 24 e il 25 maggio.

E la prossima puntata sarà aperta dall’ulteriore spareggio previsto tra Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, che hanno chiuso incredibilmente da ultimi la puntata pur ballando benissimo, che sfideranno l’ultima coppia ripescata, cioè quella composta da Manuela Arcuri e Luca Favilla.

Come sempre, infatti, hanno travolto la classifica della Giuria i vari tesoretti e le prove speciali, come quella di stasera, che era una danza polinesiana, stravinta dal gigantesco Lasse Lokken Matberg, che si sta rivelando una vera sorpresa e in coppia con Sara Di Vaira, è risultato primo, al netto del televoto, della classifica “tecnica”.

Il tesoretto più cospicuo - diviso poi a metà tra Angelo Russo e Milena Vukotic da Laura Chimenti la nuova “custode” - è stato conquistato sulla pista da Alessandro Del Piero, impeccabile nel non semplice quick-step ballato con la bellissima Maria Ermachkova, rivelandosi un nuovo possibile concorrente per la prossima edizione.