«Ballando con le stelle 2020»: cosa è successo nella semifinale

15 Novembre 2020 | 02:34 di Lorenzo Di Palma

Sono sette le coppie che disputeranno la finale di Ballando con le Stelle 2020. È questo l’esito della lunghissima semifinale del dance show di Rai1, il nono appuntamento del sabato sera con Milly Carlucci del 14 novembre.

Dopo le prove di ripescaggio accedono alla finale, senza neanche disputare lo spareggio, i redivivi Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che dopo innumerevoli vicissitudini hanno avuto la meglio sulle altre coppie eliminate nel corso del programma, che lasciano definitivamente la gara, ovvero: Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Ninetto Davoli (non prima di aver inveito contro Selvaggia Lucarelli) - Ornella Boccafoschi, Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Vittoria Schisano - Marco De Angelis, Antonio Catalani (che si è dovuto esibire da solo per un raffreddore che ha costretto a casa la sua maestra Tove Villfor) e Rosalinda Celentano - Tinna Hoffman, giudicate le migliori dalla giuria in studio.

Passano inoltre in finale Tullio Solenghi e Maria Ermachkova (anche loro “graziati” dallo spareggio), Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, che hanno vinto la sfida a colpi di tango con i pur finalisti Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina (“un’anticipazione della finalissima” predice Roberta Bruzzone), Alessandra Mussolini e Maykel Fonts e, a furor di pubblico, anche gli ultimi per la giuria, i soliti Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira.

Per arrivarci i concorrenti hanno dovuto superare un doppia prova. Prima le sfide a coppie (vinte anche da Paolo Conticini e Alessandra Mussolini) e poi, un classico di Ballando con le Stelle, la “manche con la persona del cuore”, come l’ha definita Milly Carlucci, che ha visto comparire a sorpresa sulla pista, il figlio della Mussolini, le mogli di Conticini e Solenghi, il nipote-fratello di Costantino della Gherardesca e le mamme di Gilles Rocca e Daniele Scardina (il vincitore della prova), con profusione di abbracci e lacrime.

Ballerino per una notte, molto molto statico in verità, è stato Bruno Vespa, venuto a parlare del suo nuovo libro dopo i “quindici anni di corteggiamento” di Milly Carlucci. Mentre per il torneo parallelo di Ballando con te, dedicato agli appassionati di danza si sono qualificati per la finale, nella decima puntata di Ballando con le stelle in onda il 21 novembre, anche i giovanissimi (13 anni) Desiree Zaccaro e Francesco Ficco, da Massafra (Taranto).