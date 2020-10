«Ballando con le stelle 2020»: cosa è successo nella sesta puntata

Spareggio rinviato a sabato prossimo per le coppie Rosalinda Celentano - Tinna Hoffman e Vittoria Schisano - Marco De Angelis. Elisa Isoardi infortunata. Ballerini per una notte Red Canzian e Giulia Bevilacqua

25 Ottobre 2020 | 01:04 di Lorenzo Di Palma

Si è chiusa con un rinvio dello spareggio, con il voto chiuso durante la settimana per evitare altri “inconvenienti”, la sesta puntata di Ballando con le stelle di sabato 24 ottobre, in prima serata su Rai1. Si giocheranno la loro permanenza sulla pista da ballo all’inizio della prossima puntata, le coppie Rosalinda Celentano - Tinna Hoffman, meno convincenti stavolta alle prese con una rumba, e Vittoria Schisano - Marco De Angelis, che hanno ballato una bachata, ma non hanno beneficiato di nessuno dei vari “tesoretti” della puntata e si sono ritrovati in fondo alla classifica.

“Tesoretti” che erano tanti, perché la serata si è aperta con una “prova speciale” a sorpresa giudicata dalla sola Carolyn Smith, con i ballerini intenti a riproporre coppie famose in una performance semi-improvvisata, vinta da Alessandra Mussolini (che anche stavolta e suo malgrado ha sollevato una polemica) e Maykel Fonts che hanno ottenuto 25 punti supplementari nelle vesti Eva Kant e Diabolik.

A questo si sono aggiunti i 50 punti conquistati dal “Ballerino per una notte”, Red Canzian, che si è prodotto in un tango figurato e in un sentito ricordo dei 400mila lavoratori dello spettacolo, inattivi a causa della pandemia. E anche i dieci ottenuti dalla seconda “ballerina per una notte”, Giulia Bevilacqua, protagonista del film Ritorno al crimine, ospite con i colleghi Marco Giallini ed Edoardo Leo e con il regista del film, Massimiliano Bruno.

Il punteggio più basso i giudici lo hanno riservato ai soliti Costantino Della Gherardesca e Sara Di Varia, impegnati a onorare il nuovo incarico di Costantino come ambasciatore culturale della Korea del Sud, con un freestyle a base di K-Pop. I due sono stati comunque messi al sicuro da Alberto Matano con uno dei vari tesoretti.

Elisa Isoardi, con una caviglia ingessata, e Raimondo Todaro, coppia funestata dalla sfortuna, l’hanno sfangata con una performance di moderno aiutata da un letto in scena, giudicata con benevolenza dalla giuria e dal pubblico, in attesa di capire se la concorrente potrà continuare (la prognosi è di dieci giorni) a partecipare allo show.

Infine alla sesta puntata ha debuttato in versione “speciale”, con video autoprodotti, l’appuntamento con il torneo Ballando con te, dedicato agli appassionati di danza e la prima sfida è stata vinta dalla coppia Giovanni Lupi e Livia Nulli, 99 anni lui e 87 lei, che sono stati preferiti a una crew di Ladispoli, gli Starlight Company.