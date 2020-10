«Ballando con le stelle 2020»: cosa è successo nella settima puntata

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman perdono lo spareggio iniziale. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritirano (per ora) per l’infortunio di lei. Ballerini per una notte: Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo

01 Novembre 2020 | 02:13 di Lorenzo Di Palma

Sono due le coppie che lasciano la pista di ballo al termine della settima puntata di Ballando con le stelle, sabato 31 ottobre in diretta su Rai1. La prima è la coppia tutta al femminile di questa edizione: quella formata da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman, eliminate a inizio serata dopo lo spareggio rimasto in sospeso dalla scorsa puntata, che le ha viste contrapposte a Vittoria Schisano accompagnata però da Samuel Peron che ha sostituito Marco De Angelis, indisposto per un’intossicazione alimentare.

Diverso il caso della seconda coppia, quella composta da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che con una scelta di grande sportività (sarebbero stati comunque salvati dal pubblico), hanno deciso di ritirarsi per il momento dalla competizione perché l’infortunio alla caviglia di lei rischiava di aggravarsi, sperando in un futuro ripescaggio quando l’infortunio sarà superato.

Migliore della serata, a sorpresa, è stato Gilles Rocca, che ha ballato da solo un merengue perché Lucrezia Lando era bloccata a casa vittima anche lei di un’intossicazione alimentare. E la coppia partirà nella prossima puntata con un bonus di 30 punti, perché in perfetta solitudine Rocca ha vinto anche il finto spareggio finale, che in realtà era una sfida tra i due primi classificati.

Godranno di un bonus nel punteggio iniziale, quindi, anche Paolo Conticini, che sembra aver ritrovato la sua verve, e Veera Kinnunen, che pure hanno ballato il finto spareggio, classificandosi secondi.

In evidenza anche Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina - in alto in classifica anche grazie alla vittoria del pugile nell’iniziale “prova a sorpresa”, quando gli è toccata la sorte di ballare come Michael Jackson - e Tullio Solenghi, sempre impeccabile con la sua ballerina Maria Ermachkova.

A Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira, invece, è toccato come sempre l’ultimo posto, con polemica annessa con Carolyn Smith, nonostante i progressi.

Ballerini per una notte sono stati i protagonisti della fiction Gli Orologi del Diavolo, ovvero Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo impegnati in un tango sulle note di Vasco Rossi, premiato con il massimo punteggio dalla giuria.

Mentre nel secondo appuntamento con il torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune con la passione per la danza, si sono imposti i Naima Academy di Genova contro la piccola Serena Cirillo da Pompei.