Ballando con le stelle 2020: i vincitori sono Gilles Rocca e Lucrezia Lando

22 Novembre 2020 | 01:59 di Lorenzo Di Palma

Gilles Rocca, 37 anni, fonico e attore divenuto famoso grazie alla comparsa sul palco di Sanremo durante la litigata tra Bugo e Morgan, e la sua giovane, 22 anni, maestra Lucrezia Lando, dal 2018 una delle professionista del dance-show, sono i vincitori della lunga finale di Ballando con le Stelle 2020, in diretta sabato 21 novembre su Rai1.

I due vincitori di questa edizione si sono imposti di misura (con il 58% dei voti) dopo un forcing di valzer, moderno, tango e bachata (senza dimenticare la consueta “prova bendata”), sui secondi classificati, i pur bravi Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Terza, un po’ a sorpresa e anche grazie a qualche “tesoretto”, si è classificata Alessandra Mussolini, che per la finale è stata accompagnata da Samuel Peron, perché il suo ballerino Maykel Fonts è stato bloccato dal Covid.

Solo quarti si sono piazzati Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, tra i favoriti dell’edizione, autori di una prima performance da punteggio massimo (50 punti), ma poi eliminati dal meccanismo delle sfide proprio dai due vincitori. I due si possono consolare con il Premio Speciale della Giuria per la migliore esibizione in assoluto, assegnato da Carolyn Smith che per la finale è stata anche “ballerina per una notte”, e con il “Premio Paolo Rossi” per l’esibizione più emozionante, quella del pugile con la madre della scorsa puntata. Il “Premio Aiello” alla coppia che ha disputato il maggior numero di spareggi è andato invece alle coppie Vittoria Schisano - Marco De Angelis e Antonio Catalani - Tove Villfor (anche lei assente causa Covid).

Il meccanismo delle sfide dirette ha poi collocato allo stesso quarto posto a pari merito, anche gli abbastanza delusi Elisa Isoardi e Raimondo Todaro (che ha abbandonato la pista contrariato), tornati in gioco con il ripescaggio dopo aver superato molte vicissitudini. E persino Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira, arrivati in finale a furor di popolo dopo essere sempre stati ultimi per la giuria, che per l’occasione hanno ballato senza i consueti vistosi costumi.

Quinti in solitudine, eliminati dopo la prima manche si sono classificati invece Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, che forse meritavano di più. E infatti l’attore non ha preso bene l’eliminazione e Selvaggia Lucarelli ha sentito di dovere replicare in diretta a un tweet di Massimo Lopez che accusava la giuria di essere stata “ingenerosa”.