“Ballando con le stelle 2020”: tutti i concorrenti e i maestri

22 Agosto 2020 | 14:30 di Lorenzo Di Palma

Si scaldano i motori nel talent danzereccio di Rai 1. Dopo il rinvio dovuto all’emergenza Covid, Ballando con le stelle 2020 è pronto per partire: la prima puntata è prevista per sabato 12 settembre dopo il Tg1. Al timone naturalmente ci sarà Milly Carlucci con tutta la squadra confermata in blocco, a partire da Paolo Belli per continuare con la giuria presieduta da Carolyn Smith e composta sempre da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

Milly Carlucci ha inoltre ufficializzato le coppie maestri-concorrenti di Ballando con le stelle 2020 attraverso il canale Instagram del programma confermando molte indiscrezioni degli ultimi mesi. Questo l’elenco ufficiale: Barbara Bouchet ballerà con Stefano Oradei, Lina Sastri con Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano con Samuel Peron, Vittoria Schisano con Marco De Angelis, Elisa Isoardi con Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini con Mykael Fonts, Tullio Solenghi con Maria Ermachkova, Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini con Veera Kinnunen, Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani con Tove Villfor, Costantino della Gherardesca con Sara di Vaira e Gilles Rocca con Lucrezia Lando.