«Ballando con le stelle 2021»: cosa è successo nella nona puntata

In semifinale eliminati Alvise Rigo e Tove Villfor, ma tornano in gara Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Monica Bellucci ballerina per una notte e la finalissima del torneo “Ballando con te” Alvise Rigo e Tove Villfor Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Al termine di una lunghissima semifinale, l’ex rugbista Alvise Rigo e la sua maestra svedese Tove Villfor lasciano la gara, mentre viene ripescata a furor di popolo (con il 55% dei voti) la coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. È questa la sintesi della nona e penultima puntata di Ballando con le stelle 2021, il “dance show” del sabato sera di Rai1, andata in onda l’11 dicembre.

Per la coppia eliminata è stato fatale il sesto spareggio ballato in questa edizione, contro le due coppie ripescate nella prima parte del programma, un nuovo record per Ballando con le stelle, che batte quello precedente fatto registrare da Maurizio Aiello e Sara Di Vaira (che con questa puntata lascia definitivamente il suo ruolo di maestra nel programma per un probabile impegno nella Federazione Italiana Danza Sportiva) che resisteva dal 2009.

Spareggio giocato contro le coppie vincitrici della gara di ripescaggio che ha occupato la prima parte della trasmissione e che ha visto il ritorno in pista di tutte le coppie precedentemente eliminate e vinta da Mietta (guarita dal Covid) e Mykel Fonts e dai già citati Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, che per il loro boogie hanno addirittura avuto il punteggio massimo dalla giuria. Un bel modo per il maestro Simone Di Pasquale di terminare la sua esperienza a Ballando con le stelle, visto che anche lui lascerà il programma al termine di questa edizione dopo esserne stato protagonista fin dalla prima edizione che vinse in coppia con Hoara Borselli.

Alla finale di sabato prossimo quindi vedremo esibirsi sei coppie: Arisa e Vito Coppola, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, oltre che appunto Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, la cui eliminazione nella sesta puntata aveva fatto storcere il naso alla giuria, convinta che lei sia una delle concorrenti migliori di questa edizione.

Lo spareggio finale Nicole Murvana e Alessandro Romano Alvise Rigo e Tove Villfor Mietta e Mykel Fonts Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale Valeria Fabrizi e la figlia Giorgia Sabrina Salerno e il marito Arisa e il papà Antonio Morgan e la figlia Lara Federico Lauri e famiglia Bruno Vespa Al Bano e Oxana Lebedew Mietta e Mykel Fonts Fabio Galante e Giada Lini Monica Belluci e Simone De Pasquale Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira Memo Remigi e Maria Ermachkova Andrea Iannone e Lucrezia Lando Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale Morgan e Alessandra Tripoli Alvise Rigo e Tove Villfor Federico Lauri e Anastasia Kuzmina Arisa e Vito Coppola Valeria Fabrizi e Giordano Filippo Sabrina Salerno e Samuel Peron

Ma per questa semifinale Milly Carlucci non si è fatta mancare niente, compresa la danza del ventre e la polka con le fruste. C’è stata infatti la consueta esibizione “a sorpresa” con una persona cara ai concorrenti, vinta da Arisa e da suo padre Antonio, uomo saggio e sempre a tempo, che ha vissuto anche un momento particolare con l’incontro e il ballo di Morgan con sua figlia Lara - avuta otto anni fa da Jessica Mazzoli conosciuta a X Factor - che non si vedevano da oltre due anni, per i dissidi tra i due genitori. Alla piccola, che ama il ballo, Milly Carlucci, artefice del riavvicinamento, ha anche proposto una “borsa di studio” per una scuola che la prepari a entrare nell’Accademia di danza della Scala di Milano.

A inizio puntata, poi, Milly Carlucci ha dato il via alla maratona Rai per la Fondazione Telethon, che giunge quest’anno alla trentaduesima edizione, e c’è stata inoltre la finale del torneo “Ballando con te” dedicata ai “non vip” amanti della danza, vinta dai giovanissimi, 11 anni, Nicole Murvana e Alessandro Romano di Gela, siciliani di Gela e campioncini di danza latino americana, che ha visto anche la partecipazione della figlia di Sara Di Vaira, Brenda Gozzoli.

Mentre come ospiti sono intervenuti, Bruno Vespa, impegnato a promuovere l’ennesimo libro (si chiama Perché Mussolini rovinò l'Italia (e come Draghi la sta risanando), ma la regia purtroppo non ha mostrato la reazione della opinionista Alessandra Mussolini), e soprattutto Monica Bellucci, anche lei in promozione per il film La Befana vien di Notte 2 - Le origini, che però ha anche accennato un tango con Simone Di Pasquale, come “Ballerina per una notte”.