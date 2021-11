«Ballando con le stelle 2021»: cosa è successo nella quarta puntata

Eliminati Fabio Galante e Giada Lini. Trionfo per Valeria Fabrizi e Giordano Filippo. Sandra Milo e la Nazionale di Football americano ballerini per una notte Ballando con le stelle: Fabio Galante e Giada Lini Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Salvati dallo spareggio della scorsa puntata dal ritiro di Al Bano, questa volta sono Fabio Galante e Giada Lini, i due eliminati dalla gara alla fine della quarta puntata di Ballando con le stelle, di sabato 6 novembre, in prima serata su Rai1. Già messi all’ultimo posto dalla giuria “tecnica” del programma, per i due ballerini fatale è stato lo spareggio contro Alvise Rigo e Tove Villfor - che pure sono una delle coppie migliori a detta di tutti - combattuto a ritmo di salsa e ripetendo il numero eseguito in puntata, un quickstep per gli eliminati, e un “vero” (quindi ottimo, secondo Carolyn Smith) freestyle lento per l’ex rugbysta e la sua maestra, che li ha portati ad ottenere l’87% dei voti della sfida finale.

D’altronde Fabio Galante, pur supportato da Rossella Erra, che però non lo ha salvato dallo spareggio con il “tesoretto” e dalle signore di Portici, era comunque il meno dotato in fatto di danza e lo ha ampiamente dimostrato, uscendo polemizzando anche con Guillermo Mariotto, che gli aveva affibbiato un sonoro “3”.

In una puntata in cui la parola “emozione” è stata la più ripetuta, la coppia che ha ottenuto i voti più alti, sfiorando l’en plein dei 50 punti, è stata quella formata dal ballerino Giordano Filippo e dall’attrice 85enne Valeria Fabrizi, che ha interpretato con grande trasporto un paso doble sulle note di Massimo Ranieri che ha, appunto, emozionato tutti e che ha ottenuto come ulteriore riconoscimento il bonus supplementare da parte dell’opinionista Alberto Matano.

Secondi grazie al “bonus-tesoretto”, guadagnato dalla ballerina per una notte Sandra Milo - che si è esibita in un tango dedicato a Fellini con il maestro Angelo Madonia - e assegnato questa volta da Rossella Erra che li ha salvato da un probabile spareggio,sono stati Memo Remigi (“uno psicofarmaco naturale” secondo Roberta Bruzzone) e Maria Ermachkova, che si sono esibiti in un valzer sulle celebri note dello stesso Remigi, che ha pure cantato, di Innamorati a Milano.

Al netto dei bonus, però, al secondo posto della classifica “tecnica” c’era una pattuglia composta da quattro coppie: Sabrina Salerno - Samuel Peron, per loro un paso doble e una discussione infinita sul sex appeal della star degli anni 80; Arisa - Vito Coppola, con la cantante che ne ha approfittato per ballare in veste di Cappuccetto Rosso il suo ultimo singolo Altalene; Morgan - Alessandra Tripoli, in un boogie forse un po’ disordinato sulle note di Rock around the clock; e Bianca Gascoigne - Simone Di Pasquale, alle prese con le lezioni di italiano e un buon jive.

Alla fine delle esibizioni, a mezzanotte passata, Milly Carlucci ha trovato anche il tempo per omaggiare gli atleti della Nazionale Italiana di Football americano, freschi vincitori del Campionato Europeo, che insieme a sette ballerine del programma, si sono esibiti, con tanto di coppa vinta, sulla pista di Ballando con le Stelle.

Mentre a inizio puntata, Milly Carlucci ha specificato che la coppia formata da Al Bano e Oxana Lebedew è solo “momentaneamente” ritirata dalla gara, in attesa della guarigione del piede infortunato della ballerina. Così come l’altra coppia formata da Maykel Fonts e Mietta, fermata dalla positività al Covid della cantante tarantina, avrà la possibilità di rientrare in gara non appena lei sarà guarita e risulterà negativa.