«Ballando con le stelle 2021»: cosa è successo nella quinta puntata

Ripescata ed eliminata subito la coppia Mietta- Maykel Fonts. Morgan fuori controllo contro Selvaggia Lucarelli. Massimo Ranieri ospite e Claudia Gerini "ballerina per una notte" Mietta e Mykel Fonts Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Rimangono nove le coppie in gara, dopo la quinta puntata, il “giro di boa”, di Ballando con le Stelle 2021, in onda sabato 13 novembre in prima serata su Rai1. Perché la coppia composta da Mietta e Maykel Fonts, ferma ai box da tre settimane per la positività al covid della cantante, ha provato a ritornare in gara sulla pista dello show, ma è stata eliminata da un velocissimo televoto allo spareggio-recupero finale contro le due coppie classificatisi ultime.

Ovvero: Alvise Rigo e Tove Villfor, allo spareggio per la seconda volta e accusati di scarsa “energia” anche dalla giuria nonostante la musica degli Ac/Dc; e Sabrina Salerno e Samuel Peron, che pure si erano esibiti in un originale samba con musica di Vasco, ben valutato dalla giuria.

Dallo spareggio si sono invece salvati per un soffio Morgan e Alessandra Tripoli, con l’ex Bluvertigo che si è lasciato andare in una lunga contestazione “fuori controllo” a Selvaggia Lucarelli, che è stata poi stigmatizzata nel finale da Fabio Canino e dalla stessa giornalista.

Mentre la migliore della serata è stata, secondo la giuria, Bianca Gascoigne, che ha rivelato di soffrire di “dismorfismo corporeo”, quindi anche se è bellissima non si piace, ma ha anche vinto l’iniziale gara di assoli “a sorpresa” dei soli concorrenti, e in coppia con Simone Di Pasquale ha sfiorato il punteggio pieno con un tango sulle note di Mengoni.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando Morgan e Alessandra Tripoli Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale Federico Lauri e Anastasia Kuzmina Memo Remigi e Maria Ermachkova Sabrina Salerno e Samuel Peron Alvise Rigo e Tove Villfor Mietta e Mykel Fonts Valeria Fabrizi e Giordano Filippo Arisa e Vito Coppola Assolo di Bianca Gascoigne Claudia Gerini - Angelo Madonia Massimo Ranieri Lo spareggio finale

Secondi nella “classifica tecnica”, a un solo punto, si sono piazzati Memo Remigi e Maria Ermachkova, protagonisti di un charleston-omaggio a Michael Jackson.

Altrettanto brava è stata l’attrice Claudia Gerini, protagonista di un tango argentino con il maestro Angelo Madonia, nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte”. Dove presto vedremo, “in un tip tap con Milly Carlucci” ha rilanciato lui dopo l’esplicita richiesta della conduttrice, anche Massimo Ranieri, guest star della puntata che ha cantato Mia Ragione, brano che presentò anche a Sanremo nel 2020.

Il “bonus” conquistato dai due, è stato diviso da Alberto Matano e Rossella Erra, premiando, rispettivamente, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, con l’attrice che è ritornata nelle vesti di Suor Costanza della fortunata serie Che Dio ci aiuti, e Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, che sono in netto miglioramento. Così come le altre coppie in gara: Andrea Iannone - Lucrezia Lando, nonostante un iniziale malore di lui; e Arisa - Vito Coppola, che hanno anche cantato Shallow di Lady Gaga & Bradley Cooper.