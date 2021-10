«Ballando con le stelle 2021»: cosa è successo nella seconda puntata

Eliminati dalla gara Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira, mentre la positività al Covid di Mietta ferma anche Maykel Fonts. Vincenzo Salemme ballerino per una notte Ballando con le Stelle: Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Si è conclusa con una doppia eliminazione la seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 23 ottobre in prima serata su Rai1. Una è derivata dalla gara in pista e ha visto uscire, per ora visto che sono possibili dei ripescaggi, la coppia Valerio Rossi Albertini - Sara Di Vaira, sconfitti, anche se di poco (54% contro 46%), nello spareggio finale da Andrea Iannone e Lucrezia Lando, dopo un modesto merengue per entrambe le coppie. Troppa divulgazione scientifica e poco ballo, è stata la motivazione della giuria “tecnica” che li ha relegati all’ultimo posto in classifica condannandoli di fatto allo spareggio.

Ma è della seconda eliminazione che si parlerà molto in settimana (e sui social sono già partite le polemiche) perché ha riguardato la coppia Mietta - Maykel Fonts, che non si è potuta esibire per la positività al Covid fatta registrare dalla cantante tarantina, nonostante il test negativo del ballerino. Se ne parlerà perché a domanda diretta di Selvaggia Lucarelli, che ha approfittato dell’occasione per esaltare i vantaggi della vaccinazione, Mietta, a differenza del ballerino, ha glissato sul fatto di essere vaccinata o meno, inducendo i più a pensare che non lo fosse. E in un programma che prevede contatti fisici ravvicinati, ha sottolineato, la Lucarelli, questo potrebbe essere un bel problema. In trasmissione comunque, visto anche la delicatezza della questione e i problemi di privacy coinvolti, Milly Carlucci non ha approfondito la questione portando avanti la trasmissione e annunciando decisioni più definitive per la prossima settimana.

Morgan e Alessandra Tripoli Alvise Rigo e Tove Villfor Valeria Fabrizi e Giordano Filippo Arisa e Vito Coppola Andrea Iannone e Lucrezia Lando Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira Sabrina Salerno e Samuel Peron Memo Remigi e Maria Ermachkova Fabio Galante e Giada Lini Federico Lauri e Anastasia Kuzmina Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale Al Bano e Oxana Lebedew Vincenzo Salemme e Ornella Boccafoschi Mietta in collegamento da casa Lo spareggio finale La Classifica "Tecnica" Classifica finale senza televoto

Eppure la puntata era iniziata proprio spegnando le polemiche nate in settimana sui social tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, con quest’ultima che aveva minacciato di abbandonare la trasmissione, per poi ritornare nei ranghi e al suo posto tra il pubblico, dove il suo ruolo è stato di fatto ridimensionato, dopo una semplice “frecciata” sulle "galline" rivolta alla giornalista in giuria.

Tornando alla gara, la miglior coppia secondo la giuria è stata quella formata da Arisa e Vito Coppola, che si sono esibiti in un free-style sulle note della stessa Arisa (Psyco), che è piaciuto molto a Carolyn Smith e a Selvaggia Lucarelli.

Il “Ballando con Sanremo”, come lo ha definito, Fabio Canino ha premiato anche la coppia formata da Al Bano, che ha più cantato che ballato, e Oxana Lebedew, che hanno goduto del “tesoretto” assegnato da Alberto Matano. Tesoretto che ha salvato dallo spareggio anche i penultimi, secondo la giuria, Fabio Galante e Giada Lini, ma assegnato questa volta dalla scalmanata “giurata del popolo” (ma che idea hanno del popolo gli autori di Ballando?) Rossella Erra.

Tesoretto che era stato conquistato da un emozionato Vincenzo Salemme, protagonista dello spazio “Ballerino per una notte”, che ha ballato, sulle note di Napule è di Pino Daniele, un tango con Ornella Boccafoschi, in perfetta forma a venti giorni dal parto del suo secondogenito. E al termine dell’esibizione Carolyn Smith ha colto al volo l’occasione per arruolare pubblicamente nel cast della prossima edizione l’attore e regista napoletano.

Una menzione, la meritano sicuramente anche Morgan e Alessandra Tripoli, ancora una volta bravi sulle note di Siamo la coppia più bella del mondo, di Celentano e Claudia Mori, ma scritta da Paolo Conte; così come Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, che si riconfermano pretendenti alla vittoria finale, e Memo Remigi, divertente e divertito novello John Travolta in una salsa con Maria Ermachkova, premiata anche dalla standing ovation del pubblico in sala.