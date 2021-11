«Ballando con le stelle 2021»: cosa è successo nella sesta puntata

Eliminati Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Lillo e Paolo Calabresi "ballerini per una notte” Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, una delle coppie più forti a detta della giuria, sono i due eliminati alla fine del sesto appuntamento con Ballando con le Stelle, sabato 20 novembre su Rai1. I due sono arrivati allo spareggio finale - perso sul filo di lana, contro gli oramai specialisti Alvise Rigo e Tove Villfor, allo loro terzo scontro finale - dopo aver ballato un’ottima salsa con un doppio omaggio a Sophia Loren, il Mambo Italiano di Pane, amore e... e lo striptease di Ieri, oggi e domani.

Infatti al netto dei bonus, avevano più punti di almeno altre tre coppie: quella composta da Memo Remigi - Maria Ermachkova, premiata da Matano; Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, che sono stati salvati da Rossella Erra; e Andrea Iannone - Lucrezia Lando, che però hanno in pratica vinto la puntata grazie ai punti extra guadagnati nella gara iniziale di improvvisazione, giudicata da Carolyn Smith.

Punteggi altissimi, ad un passo dal massimo, hanno ottenuto anche Valeria Fabrizi, stasera anche cantante, e Giordano Filippo, lanciatissimi in un slow fox, “il più difficile tra gli standard” secondo Carolyn Smith, sulle note di Fever. Così come Arisa e Vito Coppola, che hanno rifatto Dirty Dancing con tanto di bacio, “fuori programma”, alla fine della bachata.

Alvise Rigo e Tove Villfor Andrea Iannone e Lucrezia Lando Valeria Fabrizi e Giordano Filippo Federico Lauri e Anastasia Kuzmina Sabrina Salerno e Samuel Peron Morgan e Alessandra Tripoli Lillo e Paolo Calabresi Arisa e Vito Coppola Memo Remigi e Maria Ermachkova Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale La "Classifica Tecnica" Lo Spareggio finale

Molte parole di Morgan, nessuna da parte di Selvaggia Lucarelli, hanno liquidato la polemica nata a settimana scorsa tra i due, chiusa da Milly Carlucci con una difesa a spada tratta della giuria, d’altronde “qui i concorrenti non sono ragazzini alle prime armi che accettano tutto, ma Stelle”. Morgan ha poi anche ballato con Alessandra Tripoli, un suo arrangiamento di Singin' in the Rain.

Meglio hanno fatto Sabrina Salerno e Samuel Peron, che si sono riscattati dallo spareggio della scorsa settimana, con un freestyle che è piaciuto a tutti. E anche i due attori Lillo e Paolo Calabresi, protagonisti dello spazio “Ballerino per una notte” con le maestre Ornella Boccafoschi e Sara Di Vaira, scesi in pista con tanti professionisti, per promuovere il film Una famiglia mostruosa, dal 25 novembre nelle sale.