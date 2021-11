«Ballando con le stelle 2021»: cosa è successo nella settima puntata

Eliminati Memo Remigi e Maria Ermachkova. Lino e Rosanna Banfi "Ballerini per una notte" Memo Remigi e Maria Ermachkova Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







A un passo dalle due semifinali, Alvise Rigo e Tove Villfor colpiscono ancora e al loro quarto spareggio consecutivo hanno eliminato (per ora almeno) dalla gara di Ballando con le Stelle, anche la coppia formata da Memo Remigi e Maria Ermachkova. È questo l’esito del settimo appuntamento con il dance show di Rai1, di sabato 27 novembre, che ha ridotto a sette le coppie ancora in gara.

Lo spareggio conferma i voti della Giuria, che pure aveva relegato le due coppie agli ultimi posti, ma Alvise Rigo da rugbista, abituato “a non parlare con gli arbitri”, insieme alla sua maestra svedese non hanno battuto ciglio, e solo alla fine ha dedicato l’esibizione a un amico-tifoso scomparso proprio ieri.

In realtà il voto più basso l’avevano raccolto Andrea Iannone e Lucrezia Lando, nonostante i progressi evidenti di lui, salvati però dalla gara iniziale di sfide, che ha consegnato alle quattro coppie vincitrici 30 punti in più. Le migliori della serata, invece, sono state tre coppie che hanno sfiorato il punteggio massimo.

La prima è quella formata da Sabrina Salerno e Samuel Peron, in un valzer dedicato alla sorella ritrovata da soli dieci anni di lei, che ha anche interpretato Quello che le donne non dicono. La seconda è il duo Federico Lauri - Anastasia Kuzmina, che si sono prodotti in un samba coloratissimo (i costumi li aveva scelti lui) ma anche molto tecnico. Mentre la terza è quella di Arisa e Vito Coppola, sempre a un passo dall’idillio, che continuano a ballare brani di lei, questa volte Cuore per un free-style lento.

Non c’è stato il valzer di riappacificazione tra Selvaggia Lucarelli e Morgan, che si è dovuto limitare a una rumba con Alessandra Tripoli, premiata con un dieci da Carolyn Smith, sulle note di Les amours perdues, non senza una lezione su Serge Gainsbourg e la recita di una poesia dello stesso Morgan che inizia: “Che brutta fine hai fatto fare al nostro amore…”

Infine la settima semifinalista è Valeria Fabrizi che in coppia con Giordano Filippo, e nonostante un infortunio a un ginocchio, ha raccolto le consuete ovazione dopo aver ballato una bachata sulle note di Sapore di sale.

Ospite della puntata è stata la giornalista Serena Bortone, che nel suo programma segue sempre Ballando, ma ha respinto allegramente le avances di Paolo Belli a partecipare in futuro come concorrente.

Mentre “ballerina per una notte” è stata Rosanna Banfi, che ha ballato un twist (e rivelato di voler invece entrare nel cast) con i ballerini Maykel Fonts, Giada Lini, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Angelo Madonia. Anche se poi protagonista dello spazio “Ballerino per una notte” è stato inevitabilmente più suo padre Lino Banfi, che per l’occasione la ha accompagnata.

Infine Milly Carlucci ha anticipato i prossimi “ballerini per una notte” che saranno, nella prossima puntata, Iva Zanicchi e Gabriel Garko.