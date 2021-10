«Ballando con le stelle 2021»: cosa è successo nella terza puntata

Al Bano e Oxana Lebedew si ritirano per non aggravare l’infortunio della ballerina. Milly Carlucci dice “basta” alle polemiche su Mietta e il vaccino. Ballerino per una notte Cristiano Malgioglio Al Bano e Oxana Lebedew Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







È finito con un colpo di scena, il ritiro di Al Bano e della sua maestra Oxana Lebedew, la terza puntata di Ballando con le stelle, lo show in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, di sabato 30 ottobre in prima serata su Rai1. I due non erano allo spareggio finale e avevano anche goduto di un “bonus” attribuito dall’“ambasciatrice del popolo”, Rossella Erra, ma la ballerina da due puntate danzava su una frattura al piede, cosa che ha spinto Al Bano a rinunciare alla gara, per scongiurare un aggravamento delle sue condizioni, così come consigliato dai medici. I due sono quindi eliminati, almeno per il momento, perché Milly Carlucci si è detta disposta a riaccoglierli in pista in caso di guarigione.

La stessa cosa ha detto del “caso della settimana”, quello di Mietta, positiva al Covid, e anche stasera assente dalla pista con il suo compagno di ballo Maykel Fonts, che potrebbero comunque ritornare in gara in caso di guarigione. Ed era proprio questa la decisione più attesa della serata, dopo le tante polemiche che hanno animato la settimana. “Anche troppe”, secondo Milly Carlucci che ha affrontato il “caso” con calma, dopo la terza esibizione, ribadendo che in Rai si seguono protocolli rigorosi e soprattutto la “normativa nazionale” che prevede l’esibizione del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Cosa che Mietta, pur non vaccinata ha sempre fatto “e a noi”, ha specificato la conduttrice, “non è dato indagare” come lo ha ottenuto, se con il vaccino o con un tampone negativo.

Milly Carlucci, quindi dopo aver dato un colpo al cerchio, ne ha dato uno alla botte, difendendo anche Selvaggia Lucarelli, che ha fatto scoppiare la polemica chiedendo del vaccino a Mietta: “È legittimo fare una domanda”, ha detto, ma è anche “legittimissimo non dare una risposta”, quindi “basta, non indaghiamo oltre”, ha concluso. Selvaggia Lucarelli non ha rinunciato però a un colpo in uscita: “Se è vero che Mietta è l’unica non vaccinata” ha detto, “questo è il miglior spot possibile per i vaccini, visto che si è ammalata solo lei!”.

Tornando alla gara, i peggiori della serata sono state le coppie Fabio Galante - Giada Lini e Memo Remigi - Maria Ermachkova, salvate dallo spareggio finale solo dalla decisione di Al Bano. Mentre Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, penultimi nella “classifica tecnica” (quella della sola giuria in studio) sono stati salvati dal voto popolare. I migliori, invece, sono stati, a sorpresa, Federico “Fashion Style” Lauri e Anastasia Kuzmina, che dopo aver polemizzato con la giuria per due settimane, si sono esibiti in un convincente charleston.

Ma è stata una settimana complicata per molti, da Memo Remigi e Alvise Rigo, bloccati in quarantena fino a venerdì scorso per essere entrati in contatto con persone risultate positive, ad Arisa che pure si è infortunata a un piede, rimediando una dolorosa “contusione con versamento”.

Di certo non lo è stata per Cristiano Malgioglio, giudice di Tale e Quale, che ha ringraziato mille volte Milly Carlucci per averlo fatto esibire come “Ballerino per una notte”, in una delicata coreografia “contro la violenza sulle donne” con la maestra di ballo Veera Kinnunen, con tanto di pancione, visto che a dicembre partorirà il suo primo figlio.