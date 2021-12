«Ballando con le stelle 2021»: cosa è successo nell’ottava puntata

Eliminati Andrea Iannone e Lucrezia Lando. "Ballerino per una notte" Gabriel Garko Andrea Iannone e Lucrezia Lando Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Sono Andrea Iannone e Lucrezia Lando, la coppia eliminata nell'ottavo appuntamento con l’edizione 2021 di Ballando con le stelle, in onda sabato 4 dicembre su Rai 1. I due, che per inciso hanno smentito che fra loro ci sia una storia, sono stati eliminati dopo essersi classificati per ultimi (secondo la giuria in studio) in entrambe le manche che hanno costituito questa prima semifinale. E dopo uno spareggio con i veri specialisti, oramai, Alvise Rigo e Tove Villfor, alla loro quinta sfida finale: “Siamo il mostro finale del videogioco”, ha ben detto la ballerina svedese.

I migliori per la giuria sono stati invece, Sabrina Salerno e Samuel Peron, soprattutto per la prima prova: un quick veloce al tempo di Fred Buscaglione, che ha strappato tre dieci. E la coppia Arisa - Vito Coppola, che ha trionfato nella seconda manche - una coreografia basata su una storia personale e nel caso di Arisa le ingiustizie subìte da piccola -, cantando anche alla grande.

Diritta verso la finale prosegue il suo cammino anche la coppia Valeria Fabrizi - Giordano Filippo, con lei che non cessa di stupire per la leggerezza a 85 anni e la capacità interpretativa.

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina Arisa e Vito Coppola Morgan e Alessandra Tripoli Alvise Rigo e Tove Villfor Andrea Iannone e Lucrezia Lando Sabrina Salerno e Samuel Peron Valeria Fabrizi e Giordano Filippo Gabriel Garko e Giada Lini Eleonora Daniele Brenda Gozzoli si qualifica a "Ballando con te" Alvise Rigo e Tove Villfor all'ennessimo spareggio Federico Lauri e Anastasia Kuzmina Arisa e Vito Coppola Morgan e Alessandra Tripoli Alvise Rigo e Tove Villfor Sabrina Salerno e Samuel Peron Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Ma, in evidenza, oramai c’è anche Federico Lauri, che in coppia con Anastasia Kuzmina, ha superato l’iniziale diffidenza per cominciare a ballare “sul serio”, come hanno dimostrato con il freestyle veloce che ha aperto la puntata (“Catfight” lo ha definito perfidamente Fabio Canino) e anche con la seconda prova dedicata alla figlia tanto attesa di lui.

Infine alla seconda semifinale passa anche agevolmente - e grazie a un doppio bonus concesso da Rossella Erra - la coppia Morgan - Alessandra Tripoli, con lui che è riuscito ad abbinare Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry e Nel Blu dipinto di Blu di Modugno al cha cha cha, ma anche, in una puntata dedicata alle storie personali, a raccontare con serenità la storia del suicidio del padre.

“Ballerino per una notte”, corteggiatissimo da tutto il cast per una sua prossima partecipazione allo show (ma per ora sembra preferire il cinema) è stato Gabriel Garko, alla seconda partecipazione in questa veste e sciolto in un tango+charleston con Giada Lini. È saltata invece, la partecipazione di Iva Zanicchi, per un infortunio al ginocchio all’“Aquila di Ligonchio”.