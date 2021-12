«Ballando con le stelle 2021»: i vincitori sono Arisa e Vito Coppola

Arisa e Vito Coppola proclamati vincitori nella decima e ultima puntata della sedicesima edizione del dance show di Rai1. Secondi classificati Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale Arisa e Vito Coppola vincono Ballando con le stelle 2021 Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Un po’ a sorpresa sono Arisa e Vito Coppola i vincitori della sedicesima edizione di Ballando con le stelle. Letteralmente trascinata in finale, in onda sabato 18 dicembre su Rai1, dal suo maestro, compagno di ballo e coreografo, Vito Coppola, alla sua prima esperienza al dance show condotto da Milly Carlucci, la cantante lucana ha vinto per un soffio (52%) la sfida finale a colpi di boogie, paso, tango e freestyle, sui secondi classificati, che per il ballo forse meritavano di più, ovvero Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale.

Che ripescati nella scorsa puntata se la sono giocati fino alla fine. Un buon modo comunque per uscire di scena da parte del ballerino Simone De Pasquale, che tra la commozione generale ha concluso quest’anno la sua esperienza a Ballando con le stelle, dove è stato protagonista fin dalla prima edizione. Anche se lo rivedremo al fianco di Milly Carlucci, in un’altra veste, al Cantante Mascherato.

Terzi classificati a pari merito, grazie al nuovo regolamento di quest’anno, sono state invece le coppie Morgan - Alessandra Tripoli e Sabrina Salerno - Samuel Peron. I primi sono stati battuti nella sfida alle ultime battute del programma proprio dai vincitori dell’edizione e Morgan non l’ha presa affatto bene, polemizzando fino alla fine con Selvaggia Lucarelli (che non ha potuto neanche replicare) e Guillermo Mariotto che gli avrebbero impedito “di fare delle opere d’arte”.

Sabrina Salerno e Samuel Peron, che forse meritavano di più, sono invece usciti con molto più stile, dopo aver eseguito coreografie difficili e anche rischiose, come per esempio la presa volante molto alta con tanto di rotazione nella prima manche a tema natalizio (dove hanno ottenuto il punteggio massimo), dimostrando un grande affiatamento, a dispetto delle difficoltà delle prime puntate. Per loro c’è stato comunque il Premio della Giuria per la migliore esibizione, ovvero una rumba premiata da Carolyn Smith.

Quinti a pari merito sono state invece le coppie Valeria Fabrizi - Giordano Filippo e Federico Lauri - Anastasia Kuzmina, eliminate alla fine della prima manche. Per Valeria Fabrizi e Giordano Filippo c’è stato comunque il premio dedicato al compianto Paolo Rossi, per l’esibizione più emozionante dell’edizione.

Ad Alvise Rigo e Tove Villfor, eliminati nella penultima puntata, è stato assegnato invece il “Premio Aiello”, per la coppia che ha disputato più spareggi, che adesso dovrebbe prendere il loro nome visto che hanno battuto il record dell’attore di Un posto al sole e di Sara Di Vaira, che pure ha salutato con molte lacrime il programma dopo essersi esibita con le altre maestre con il “ballerino per una notte”, Paolo Belli, che ha sostituito la prevista Maria Chiara Giannetta, bloccata da una quarantena forzata, che avrebbe dovuto esibirsi con la sua collega sul set della fiction Blanca, ovvero la cagnolina che interpreta Linneo, il suo cane-guida. Infine un nuovo “Premio Sorriso”, è stato assegnato a Fabio Galante, per la sua “capacità di fare spogliatoio”, di relazionarsi con simpatia e allegria con tutti i protagonisti e gli addetti al programma.

Ospiti speciali, non danzanti, sono stati Alberto Angela, il divulgatore scientifico più amato dalla tv, venuto a presentare l’appuntamento con Stanotte a Napoli, uno speciale che occuperà la prima serata di Rai1 il 25 dicembre, e Red Canzian che ha presentato un numero dal suo musical Casanova opera pop, che debutterà il prossimo 21 gennaio, naturalmente a Venezia.