“Ballando con le stelle 2022”: i vincitori sono Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Un po’ a sorpresa, anche se molti avevano puntato su di loro, sono Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca i vincitori dell’edizione 2022 di “Ballando con le Stelle”. Con il 57% dei voti, calcolati secondo un complicato sistema che ponderava le preferenze espresse dal pubblico sui social con quelle della giuria e dei vari “opinionisti” del dance show, i due sono stati proclamati vincitori da Milly Carlucci e Paolo Belli dopo una lunghissima finale (chiusa oltre l’1 e 30), in diretta venerdì 23 dicembre su Rai1.

Palpabile la delusione sui volti dei secondi classificati, i biondissimi Alessandro Egger e Tove Villfor, che hanno conteso la vittoria fino all’ultimo a colpi di boogie, bachata e paso. D’altronde Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca erano stati ripescati solo la settimana scorsa, dopo aver lasciato la gara, per un infortunio alla giornalista, dopo appena sei puntate, mentre loro due hanno sempre ballato (e bene) per tutta la durata dello show.

Che segue comunque logiche tutte sue. Glorificate dal direttore di Rai1, Stefano Coletta, che intervenendo alla premiazione finale ha ricordata che questa, come non mai, è stata l’edizione delle polemiche (e bastava vedere la faccia della giurata Selvaggia Lucarelli per capirlo), ma che comunque questo “linguaggio divisivo” ha fatto bene agli ascolti, avvicinando, a suo parere, anche i giovanissimi allo show. E quindi tutto bene. Tanti auguri e appuntamento alla prossima, immancabile, edizione.