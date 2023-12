“Ballando con le stelle 2023”: finalissima con Alberto Angela

Ospiti del dance show anche i "non" ballerini per una notte Alessandro Siani e Cristiana Capotondi Alberto Angela Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Sono sette le coppie che prenderanno parte alla finalissima di “Ballando con le stelle 2023”, sabato 23 dicembre alle 20.30 in diretta su Rai1. In gara sono infatti rimasti: Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Simona Ventura e Samuel Peron, Giovanni Terzi e Giada Lini, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Sara Croce e Luca Favilla, Rosanna Lambertucci e Simona Casula (ripescati partiranno da meno 20) e Wanda Nara con Pasquale La Rocca. La coppia vincitrice verrà premiata dall’amministratore delegato Rai Roberto Sergio.

Ospite d’onore dell’ultima puntata sarà Alberto Angela, che il 25 dicembre condurrà il pubblico di Rai1 in un affascinante viaggio alla scoperta notturna della splendida Parigi con il programma “Stanotte a…”.

Lo spazio dedicato al “Ballerino per una notte” sarà invece dedicato ad Alessandro Siani e Cristiana Capotondi, protagonisti al cinema dal primo gennaio 2024 con la commedia “Succede anche nelle migliori famiglie”. Ma non essendo previsto il tesoretto nella puntata finale, la loro sarà una partecipazione straordinaria e non si sa se cimenteranno o meno sulla pista da ballo.