“Ballando con le stelle 2023”: i vincitori sono Wanda Nara e Pasquale La Rocca

Secondo posto per Simona Ventura e Samuel Peron, terzi Teo Mammuccari e Anastasia Kuzmina Wanda Nara e Pasquale La Rocca







Dopo un’estenuante finale chiusa quasi alla due di notte, in cui è successo di tutto anche un blackout di sette minuti per un problema tecnico all'impianto elettrico, Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno vinto la 18ª edizione di “Ballando con le Stelle”, il dance show di Rai1, andato in onda sabato 23 dicembre. La coppia è stata premiata dalla giuria popolare con ben il 70% dei consensi e ha ricevuto la consueta maxi-coppa da Milly Carlucci e dall’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio.

È una vittoria annunciata, d’altronde i due avevano infatti sempre fatto faville sulla pista di “Ballando” e anche nella finale non si sono smentiti, aprendola con un tango argentino premiato con tutti dieci dalla giuria capitanata da Carolyn Smith e composta anche da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Per il ballerino Pasquale La Rocca, poi, si tratta anche di un altro record, con la quinta vittoria su cinque partecipazioni a varie edizioni di “Ballando con le stelle” (le ultime due in Italia).

Secondi classificati sono risultati Simona Ventura e Samuel Peron, che fino all’ultimo ballo hanno conteso la vittoria a Wanda Nara e Pasquale La Rocca. Terzi, invece, si sono piazzati Teo Mammuccari e Anastasia Kuzmina, premiati da Selvaggia Lucarelli con tanto di “bacio della pace” tra la giurata e Mammuccari.

Wanda Nara e Pasquale la Rocca si sono aggiudicati anche il “Premio speciale della giuria” per la migliore esibizione tecnica, mentre Simona Ventura e Samuel Peron un hanno ricevuto il premio speciale intitolato a Paolo Rossi (ex concorrente storico di Ballando) per l'esibizione più emozionante. Il "Premio Aiello", quello che va alla coppia che ha collezionato più spareggi in tutta l’edizione è andato infine a Giovanni Terzi e Giada Lini.