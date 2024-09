“Ballando con le stelle”: la coppia vincitrice della prima puntata del 2024 e la classifica

Cos'è successo il 28 settembre nel programma condotto da Milly Carlucci? Ecco i risultati Alessandro Alicandri







Scendiamo giù in pista, è tornato "Ballando con le stelle"! Ecco tutte le emozioni della prima puntata condotta su Raiuno da Milly Carlucci il 28 settembre. Quattro ore di diretta e tantissime sorprese in compagnia della giuria formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ecco tutte le informazioni più importanti a resoconto della prima puntata.

Le ballerine per una notte sono state l'atleta e le pallavoliste Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Caterina Bosetti, Monica De Gennaro, Sarah Fahr, Anna Danesi e Giuliana Chiara Filippi.

La coppia vincitrice della prima puntata

I vincitori che hanno ottenuto 30 punti bonus da assegnare nel corso della seconda puntata sono Bianca Guaccero e il maestro Giovanni Pernice. La loro vittoria è frutto del risultato combinato del voto tecnico più quello del pubblico, ma la classifica non è stata rivelata nella sua interezza.

In questo esordio Bianca e Giovanni hanno proposto una meravigliosa samba. Le ragioni della vittoria stanno nel grande impegno e nella precisione dell'esecuzione dell'attrice e conduttrice, molto affine agli standard della danza competitiva. I voti ricevuti dai giurati sono: 9 per Ivan Zazzaroni, 8 per Fabio Canino, 6 per Carolyn Smith, 7 per Selvaggia Lucarelli e 7 per Guillermo Mariotto.

La classifica di puntata (Giuria + Tesoretto)

Questa classifica non include il voto del pubblico.