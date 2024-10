“Ballando con le stelle”: la coppia vincitrice della seconda puntata del 2024 e la classifica

Cos'è successo il 5 ottobre nel programma condotto da Milly Carlucci? Ecco i risultati Alessandro Alicandri







Scendiamo giù in pista, è tornato "Ballando con le stelle"! Ecco tutte le emozioni della seconda puntata condotta su Raiuno da Milly Carlucci il 5 ottobre. Quattro ore di diretta e tantissime sorprese in compagnia della giuria formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ecco tutte le informazioni più importanti a resoconto della seconda puntata.

Le ballerina per una notte è stata Barbara D'Urso.

Le coppie vincitrici della seconda puntata

Secondo il voto del pubblico integrato a quello della Giuria e del Tesoretto, i vincitori della puntata (e quindi dei 20 punti da portare sabato prossimo) sono due coppie: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Bianca Guaccero è comunque la prima per la giuria tecnica, anche se non ha ottenuto il tesoretto.

Bianca e Giovanni hanno proposto una salsa a tema "Single Ladies" di Beyoncé con tantissimi elementi tecnici e alcuni momenti davvero creativi che richiedevano moltissima mobilità corporea e coordinazione con il partner. I voti sono stati: 10 per Ivan Zazzaroni, 9 per Fabio Canino, 10 per Caroline Smith, 10 per Selvaggia Lucarelli e 10 per Guillermo Mariotto.

Nina e Pasquale invece si sono lanciati in una variazione del Valzer molto appassionata sulle note di "Lose control" di Teddy Swims. Ecco i voti della giuria: Ivan Zazzaroni 10, Fabio Canino 9, Caroline Smith 9, Selvaggia Lucarelli 9, Guillermo Mariotto 10. L'esibizione, come sottolineato da Selvaggia Lucarelli, ha sempre un'impronta attoriale molto forte e catalizzante.

La classifica di puntata (Giuria + Tesoretto)

Questa classifica non include il voto del pubblico. Per il verdetto finale con il voto del pubblico, le due coppie più votate sono quelle formate da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e quella di Nina Zilli e Pasquale La Rocca.