“Ballando con le stelle”: la coppia vincitrice e eliminata della settima puntata del 2024 e la classifica

Cos'è successo il 9 novembre nel programma condotto da Milly Carlucci? Ecco i risultati Alessandro Alicandri







Scendiamo giù in pista, è tornato "Ballando con le stelle"! Ecco tutte le emozioni della settima puntata condotta su Raiuno da Milly Carlucci il 9 novembre. Quattro ore di diretta e tantissime sorprese in compagnia della giuria formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ecco tutte le informazioni più importanti a resoconto della settima puntata.

La ballerina per una notte è stata Simona Ventura.

Chi è stato eliminato? Le coppie al ballottaggio

Le coppie al ballottaggio sono tre e sono:

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

e Carlo Aloia Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

e Veera Kinnunen Furkan Palalı e Erica Martinelli

Le votazioni hanno promosso Sonia Bruganelli (con il 36% dei voti), Massimiliano Ossini (con il 46%) e vede come coppia eliminata quella di Furkan Papali, votata solo dal 18% del pubblico. Li ritroveremo comunque al ripescaggio a fine novembre.

Le coppia vincitrice della sesta puntata

La coppia vincitrice della puntata è quella formata da Federica Nargi e Luca Favilla in un charleston perfetto sotto ogni punto di vista. È stata una di quelle rarissime occasioni dove il maestro ha potuto esprimere totalmente sé stesso consapevole che la propria allieva, la bravissima Federica, non aveva bisogno di alcun supporto e aiuto. L'intesa di coppia, l'enorme impegno e la loro crescita sotto ogni aspetto ha fatto brillare entrambi come stelle. Affascinanti e divertentissimi.

La classifica di puntata (Giuria + Tesoretto)

Questa classifica non include il voto del pubblico.